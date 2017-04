突然ですが… 婚約発表を させていただきます。🌹✨ ………… 今日は エイプリルフールですよね。😝💓 つまり… ヘブンリーでマーベラスな ウソですよ。😘💓 でも 婚約者は 松野十四松さんです、 もちろん 「おそ松さん」の中では…ですが。 とか、 ジョナサン・ジョースターです、 でも 100年以上前に生存されてた方で 後の頭はDIOでしたが、 とか、 言えるとラブリーですよね。😋💓💓 #白 #aprilfools #white #amazing #fantastic #precious#fabulous #life #kanosisters #ドレス#hot #cat #叶姉妹 #beautiful #happy #love #cocco #たわわ #ラブ #ファビュラス #sexynight #tvshow #angel #cute #おそ松さん #jojo #コミケ #おっぱい

