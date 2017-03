「Androidの父」として知られ、かつてはAppleで働いた経歴も持つアンディ・ルービン氏が、謎に包まれたスマートフォン画像を公開し、話題を集めています。

アンディ・ルービン氏のTwitter上で突如公開された画像には「より多くの人々の手に行き渡るよう努力する」というコメントとともに、同氏が開発していると思われるスマートフォンが写り込んでいます。



I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands… pic.twitter.com/LRzQCFSKTm

