「タブレットPC」としても使用可能

NECのパソコン「LAVIE」の最新機種『LAVIE Hybrid ZERO』。2月の発売当初から「軽いな」「軽くてほんと好き」とその軽量感が話題になっていましたが、3月14日に公開されたWebCMにも、「すごい」と驚きの声があがっています。いま話題の"筋肉アイドル" 才木玲佳さんが持ち上げているのは、バーベル。50kgはあろうかという重量を、小柄な身体で何度も持ち上げています。いわく、「重くないですよ。本当に軽いんです!」。とはいえバーベルなので、表情はやはり重そうな感じ。その言葉どおり『LAVIE Hybrid ZERO』は、重量にして"世界最軽量(※)"の約769g。その"軽さ"を示すかのように、動画後半になって右手でダンベル、左手でLAVIEを持ち上げている才木さんも、「軽い!」とこちらはにこやかな表情です。通常、ノートPCや書類、本などが入った大学生やビジネスマンのカバンは4〜5キロと言われています。が、この『LAVIE Hybrid ZERO』であればだいぶ軽量化できるので、通学・通勤など移動のときに、とても便利になりますよね。さらに特筆すべきなのはノートPCとしてだけでなく「タブレット」としても使えること。変形の仕組みが複雑で軽量化が困難とされる2 in 1タイプでありながら、「手に取ったときに軽さで驚く」ほどの軽量感。ちょっとした情報が気になったときや、動画をみんなで観たいときなど、手軽に変形して「タブレット」としても楽しむことができます。もちろん、そうした「手軽さ」は起動のスピードにも反映されています。立ち上がりが速いので、思い立ったとき、必要なときにすぐPCやタブレットを起動できるのは、最新機種の必須ポイント。さらに、実は才木さんも、 「スピード」編 、そして 「2 in 1」編 と、機種の特長を生かしたWebCMで、コミカルな演技を披露してくれています。「軽さ」「スピード」「2 in 1」。この3つの特性を備えていながら、便利で力強い『LAVIE Hybrid ZERO』。新生活のおともに、検討してみてもいいかもしれません。