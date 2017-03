. . 晩餐 . #料理 #カルボナーラ #手料理 #一人暮らし #夜ごはん #晩ごはん #おうちごはん #cooking #food #foodstagram #yummy #yum #dinner

A post shared by Hiroto Nakagawa (@na_ka_hi_ro) on Mar 27, 2017 at 7:37am PDT