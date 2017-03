昨年、南アフリカで発売された世界で最もカフェインが多いコーヒーを知っていますか?

“The World’s Strongest Coffee”(世界で最も濃いコーヒー)と銘打って発売されたのは、その名も「ブラックインソムニアコーヒー」(不眠症のブラックコーヒー)。

真っ黒なパッケージのコーヒーの特徴は、カフェインの含有量がとにかく多いというもの。

「世界一カフェインが強いコーヒーを作る」というコンセプトのもと、世界的バリスタのGerald Charles氏の強力を得て作られたそうです。

公式サイトでは「ブラックインソムニアコーヒー」のコンセプトについて

と記載されています。

このコーヒーのカフェイン量は、どれほど多いのでしょうか。

「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」によると、コーヒー浸出液100mlのうち、カフェインの含有量は60mgとあります。

ブラックインソムニアコーヒーは12オンス(約354ml)中に、カフェインが702mg(=0.702g)なので、相当のカフェイン量だと言えます。

さらに、他のコーヒー等と比較してみましょう。

カフェインの量が多いコーヒ―として“Death Wish Coffee”という商品がありますが、こちらのカフェインは354ml中660mg(=0.660g)。ブラックインソムニアコーヒーのほうが42mgも上回っています。

海外のカフェイン飲料情報サイト「caffeineinformer.com」でも「Dangerous」の文字が……。

スターバックスの「パイクプレイスロースト」のトールサイズ(12オンス)の場合、カフェイン含有量は12オンス(約354ml)中、235mg(=0.235g)。

エナジードリンクの「レッドブル」は1缶250ml中、カフェインは80mg(=0.08g)含まれています。

これらと較べてもかなりの量が含まれていることがわかります。

これだけのカフェイン量、コーヒー好きでもさすがに躊躇するのではないでしょうか。

ツイッター上では実際に飲んだ人の声も見受けられ、お気に入りのコーヒーになったようです。

My very 1st taste of @BlackInsomniaSA @ShiftEspresso all I can say is…smooth & satisfying #WorldsStrongestCoffee #SleepingIsCheating pic.twitter.com/9zqddk7buY

- The Jax Inc (@JacquiCooks) 2017年1月31日