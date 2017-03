ギズモード・ジャパンより転載:それはプラシーボ。というわけではないみたい。

先日配信された「iOS 10.3」では幾つかの機能追加と共に、新しいファイルシステムである「Apple File System (APFS)」に切り替わりました。これによってストレージへのアクセス速度などが向上するそうです。

アップデート当日には林信行さんも以下のようなTweetを投稿しています。

ファイルシステムが切り替わるという結構大きめなアップデートなので、アップデートはちょっと見送ろうかなぁ...。と思っていたなか、このツイートをキッカケに僕もiOS 10.3にアップデートしてみました。だって速いほうがいいじゃん。

更新してみたところ、言われてみれば確かに...そんな...気も...しなくもない。

また、iOS 10.3ではアプリの切り替えや動作全体の速度も上がっているという話もチラホラと聞こえます。こういったアプリの挙動や操作感に対して「すげえ変わった!」と言えない僕は鈍いのかもしれませんが、みんなが言うとおりこれは速くなってるのだと思うと、iPhoneを操作する指もルンルン気分に弾みます。

iOS 10.3 feels "snappier" because many animations were slightly tweaked & shortened, for the better.