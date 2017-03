水谷豊が初監督と主演をつとめる映画『TAP -THE LAST SHOW-』の特別予告映像が解禁となった。本作は、本物のショウビジネスを描きたいと水谷が40年間温め続けてきた作品。40年前より想い続けたタップへの夢を、初監督に挑戦という形で1本の映画へと昇華させた。解禁となった予告編では、かつて事故に遭い、踊れなくなった水谷演じる主人公の天才タップダンサー・渡真二郎のもとに、ある日、旧友から「ラスト・ショウ」を演出して欲しいという依頼が舞い込むところからスタート。それまで傷めた足を引きずり、酒におぼれていた男の止まっていた時間が、再び動き出す様子が描かれていく。中でも激しいのが、オーディションによって選ばれた若手ダンサーたちに対し、「代わりはいくらでもいるんだぞ!」とののしり、狂気を感じさせるほどの強烈な指導を繰り広げていく渡の姿。また、本映像には北乃きい、六平直政、前田美波里、岸部一徳ら豪華共演陣も登場。終盤には、本編ラスト24分のダンスショウの一部も収録されているスペシャルなもので、劇場では全国でTOHOシネマズシャンテのみこの特別予告映像が上映されるという。『TAP -THE LAST SHOW-』は6月17日より全国公開となる。