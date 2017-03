1

新横綱・ 稀勢の里 の優勝に沸いた大阪場所。13日目の日馬富士との取り組みで負った怪我に耐え、大関・ 照ノ富士 との決定戦を制した姿に日本中が感動したらしい。◆あれっ、稀勢の里の手が照ノ富士のマゲに…?しかし、筆者は連日の熱狂に少なからず疑問を感じている。それは実況と解説のあり方についてだ。14日目の取組で照ノ富士が変化を見せた際には苦言を呈したくせに、決定戦前の本割で横綱が同じことをしても、一言も触れなかったからだ。さらに疑わしいシーンがあった。勝敗の決する場面で、稀勢の里の手が照ノ富士のマゲにかかっているのがスロー映像で捉えられていたのである。確かにリアルタイムでは確認しづらかっただろう。だが実況 アナウンサー と解説者が話している目前でそのシーンが映し出されても、誰ひとりとして言及しない。もしマゲに触れただけで問題なかったとしても、なぜそのことを解説しないのだろう?実に不可解である。競技の本質に関わる、少なくとも2つの重大事項について相撲中継のプロフェッショナルである公共放送のアナウンサーが一言も発しなかった。確かに稀勢の里の精神力を称賛したい気持ちは理解できる。だが実況サイドが感動ストーリーに支配されたことで、千秋楽の大一番が24時間テレビのマラソンと同じレベルに墜ちたとは言えないだろうか?◆清宮が出るたびにアナが大はしゃぎ高校野球中継はもっとひどかった。2回戦に登場した早稲田実業の清宮幸太郎選手に、 NHK の小野塚康之アナウンサーが試合そっちのけではしゃいでいたのだ。「さぁ清宮きましたっ!!」「清宮は最初の試合で驚くべきスピードのヒットでしたねぇ。カンカァーンとねっ!!」もちろん、今大会で一番注目を集める選手だからテンションが上がるのはやむを得ないかもしれない。アナウンサー自身が野球好きならなおさらだ。しかし、そのことで早口になり、言葉が聞き取りづらくなるのは論外だ。しかも清宮が打席に立つたびに、解説者の話をさえぎらんばかりに勢いづく――。このように、本来スポーツそのものの楽しみ方や勝負の綾を視聴者に分かりやすく示すはずの実況アナウンサーが、そろってハメを外していた事実は少なからずショッキングだった。ハデな演出で営利を追求する必要のない公共放送ですらこの惨状なのだ。そこで、いま一度スポーツキャスターがどのような役割を担っているのかを確認したい。◆スポーツ実況は何のためにするのか?以前ウォールストリートジャーナル紙に、「Don’t Bore Us with the Obvious」(09年9月26日配信 “テレビ観てたら分かることにいちいち触れるな”)という記事が掲載されていた。映像が捉えたプレーの背後にあるストーリーを伝えるのがキャスターの役割だというのだ。紹介されているのは、名物リポーターのケン・ローゼンサル。相手打者の放ったライナーの処理を誤りランニングホームランにしてしまったボビー・アブレイユ外野手が、ベンチでアーヴィン・サンタナ投手に何か話しかけていたのだ。(註・両者とも当時はロサンゼルス・エンジェルスに所属)その様子を目にしたローゼンサルは、両者の表情やボディランゲージから話の内容を推察し、放送の中で伝えたのだという。「すまなそうにするアブレイユに対し、サンタナは“いいよ、気にすんな”といった具合で微笑んでいた。具体的な言葉は分からなかったけど、私にはそう見えたんだ」このように映像を“翻訳”することがキャスターの役割であり、それができなければ「だまって絵だけ映してろ」と記事は締めくくっている。先の 大相撲 と比べると、これはとても皮肉な話だろう。なぜなら、“テレビ観てたら分かること”それすらにも触れなかったからだ。しかもその“the Obvious”は些事ではなく、いずれも取組の結果を左右し得るアクションだった。コメンタリーはそこを押さえて、視聴者に判断をうながすガイドでなければならないのだ。“感動”はそのあとについてくるオマケ程度のものだろう。