プロ野球2017年シーズン「開幕一軍」全選手まとめ

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◆ 各チーム開幕一軍が出そろう...

　3月29日、日本プロ野球機構は12球団の一軍登録選手を発表。各チームの“開幕一軍”が出揃った。

　いよいよ幕を開ける2017年のプロ野球。“開幕一軍”を勝ち取った全選手は以下の通り。

北海道日本ハムファイターズ

＜投手＞

11　大谷　翔平

15　L.メンドーサ

16　有原　航平

19　増井　浩俊

21　武田　久

22　谷元　圭介

25　宮西　尚生

30　鍵谷　陽平

31　村田　透

49　公文　克彦

51　石川　直也

55　C.マーティン

＜捕手＞

8　近藤　健介

10　清水　優心

27　大野　奨太

56　市川　友也

＜内野手＞

3　田中　賢介

5　B.レアード

6　中田　翔

9　中島　卓也

32　大累　進

38　石井　一成

58　横尾　俊建

＜外野手＞

7　西川　遥輝

18　岡　大海

37　矢野　謙次

福岡ソフトバンクホークス

＜投手＞

11　中田　賢一

16　東浜　巨

17　岩嵜　翔

20　寺原　隼人

21　和田　毅

29　石川　柊太

38　森　唯斗

53　五十嵐　亮太

57　嘉弥真　新也

58　D.サファテ

63　笠原　大芽

＜捕手＞

12　高谷　裕亮

33　鶴岡　慎也

62　甲斐　拓也

＜内野手＞

2　今宮　健太

3　松田　宣浩

4　川島　慶三

8　明石　健志

46　本多　雄一

＜外野手＞

1　内川　聖一

7　中村　晃

9　柳田　悠岐

23　城所　龍磨

24　長谷川　勇也

37　福田　秀平

43　江川　智晃

51　上林　誠知

54　A.デスパイネ

千葉ロッテマリーンズ

＜投手＞

12　石川　歩

14　大谷　智久

16　涌井　秀章

18　藤岡　貴裕

19　唐川　侑己

20　東條　大樹

21　内　竜也

28　松永　昂大

29　西野　勇士

30　大嶺　祐太

36　有吉　優樹

52　益田　直也

＜捕手＞

22　田村　龍弘

53　江村　直也

＜内野手＞

5　M.ダフィー

6　井口　資仁

7　鈴木　大地

8　中村　奨吾

13　平沢　大河

42　J.パラデス

44　井上　晴哉

50　大嶺　翔太

＜外野手＞

0　荻野　貴司

1　清田　育宏

3　角中　勝也

38　伊志嶺　翔大

65　加藤　翔平

66　岡田　幸文

埼玉西武ライオンズ

＜投手＞

14　増田　達至

15　大石　達也

16　菊池　雄星

18　多和田　真三郎

20　野上　亮磨

23　野田　昇吾

29　小石　博孝

35　牧田　和久

47　B.シュリッター

48　武隈　祥太

50　福倉　健太郎

54　B.ウルフ

＜捕手＞

27　炭谷　銀仁耦

37　岡田　雅利

49　上本　達之

＜内野手＞

3　浅村　栄斗

6　源田　壮亮

8　渡辺　直人

32　永江　恭平

33　山川　穂高

44　外崎　修汰

60　中村　剛也

99　E.メヒア

＜外野手＞

1　栗山　巧

51　木村　文紀

55　秋山　翔吾

61　田代　将太郎

65　斉藤　彰吾

楽天イーグルス

＜投手＞

1　松井　裕樹

31　美馬　学

42　F.ハーマン

45　菅原　秀

46　浜矢　広大

52　森原　康平

53　高梨　雄平

58　辛島　航

60　古川　侑利

63　小山　雄輝

64　福山　博之

＜捕手＞

37　嶋　基宏

48　伊志嶺　忠

68　細川　亨

＜内野手＞

00　阿部　俊人

5　茂木　栄五郎

6　藤田　一也

8　今江　年晶

33　銀次

40　Z.ウィーラー

49　J.アマダー

57　三好　匠

＜外野手＞

4　岡島　豪郎

7　松井　稼頭央

23　聖沢　諒

35　島内　宏明

54　C.ペゲーロ

オリックス・バファローズ

＜投手＞

14　吉田　一将

15　佐藤　達也

16　平野　佳寿

17　山崎　福也

19　金子　千尋

25　P.コーク

42　G.ヘルメン

47　海田　智行

49　沢田　圭佑

54　黒木　優太

60　赤間　謙

＜捕手＞

22　伊藤　光

23　伏見　寅威

37　若月　健矢

＜内野手＞

1　中島　宏之

3　安達　了一

5　西野　真弘

10　大城　滉二

31　小谷野　栄一

38　小島　脩平

40　鈴木　昂平

＜外野手＞

8　駿太

9　S.ロメロ

24　宮崎　祐樹

46　川端　崇義

50　小田　裕也

53　吉田　雄人

55　Ｔ-岡田

広島カープ

＜投手＞

12　九里　亜蓮

16　今村　猛

17　岡田　明丈

21　中崎　翔太

23　薮田　和樹

26　中田　廉

39　飯田　哲矢

42　K.ジョンソン

58　J.ジャクソン

70　R.ブレイシア

＜捕手＞

27　会沢　翼

31　石原　慶幸

54　船越　涼太

＜内野手＞

0　 上本　崇司

2　 田中　広輔

4　 小窪　哲也

7　 堂林　翔太

25　新井　貴浩

33　菊池　涼介

52　庄司　隼人

55　B.エルドレッド

60　安部　友裕

＜外野手＞

9　 丸　佳浩

35　下水流　昂

44　松山　竜平

49　天谷　宗一郎

51　鈴木　誠也

読売ジャイアンツ

＜投手＞

13　森福　允彦

17　大竹　寛

19　菅野　智之

20　S.マシソン

39　M.マイコラス

40　谷岡　竜平

44　A.カミネロ

47　山口　鉄也

48　池田　駿

90　田口　麗斗

91　中川　皓太

＜捕手＞

22　小林　誠司

27　実松　一成

94　河野　元貴

＜内野手＞

00　 寺内　崇幸

6　 坂本　勇人

10　阿部　慎之助

12　脇谷　亮太

25　村田　修一

33　C.マギー

38　岡本　和真

61　中井　大介

68　吉川　大幾

＜外野手＞

7　 長野　久義

9　 亀井　善行

43　重信　慎之介

49　石川　慎吾

58　立岡　宗一郎

横浜DeNAベイスターズ

＜投手＞

14　石田　健大

19　山崎　康晃

20　須田　幸太

22　高崎　健太郎

35　三上　朋也

43　進藤　拓也

46　田中　健二朗

47　砂田　毅樹

49　P.クライン

53　S.パットン

＜捕手＞

10　戸柱　恭孝

32　高城　俊人

39　嶺井　博希

＜内野手＞

2　 J.ロペス

5　 倉本　寿彦

6　 白崎　浩之

31　柴田　竜拓

44　佐野　恵太

51　宮崎　敏郎

67　田中　浩康

98　A.シリアコ

＜外野手＞

3　 梶谷　隆幸

25　筒香　嘉智

33　乙坂　智

37　桑原　将志

63　関根　大気

阪神タイガース

＜投手＞

14　能見　篤史

17　岩貞　祐太

22　藤川　球児

38　M.マテオ

41　高橋　聡文

54　R.メッセンジャー

56　松田　遼馬

64　桑原　謙太朗

67　岩崎　優

98　R.ドリス

＜捕手＞

44　梅野　隆太郎

57　岡粼　太一

94　原口　文仁

＜内野手＞

00　上本　博紀

0　 大和

1　 鳥谷　敬

2　 北條　史也

32　新井　良太

33　糸原　健斗

58　荒木　郁也

＜外野手＞

7　 糸井　嘉男

8　 福留　孝介

9　 高山　俊

25　江越　大賀

60　中谷　将大

68　俊介

99　狩野　恵輔

ヤクルトスワローズ

＜投手＞

12　石山　泰稚

14　秋吉　亮

16　原　樹理

19　石川　雅規

24　星　知弥

29　小川　泰弘

34　R.オーレンドルフ

43　村中　恭兵

53　J.ルーキ

61　P.ギルメット

67　平井　諒

＜捕手＞

30　西田　明央

52　中村　悠平

＜内野手＞

1　 山田　哲人

2　 大引　啓次

3　 西浦　直亨

10　荒木　貴裕

33　畠山　和洋

46　谷内　亮太

60　三輪　正義

66　大松　尚逸

＜外野手＞

4　 W.バレンティン

41　雄平

42　坂口　智隆

50　上田　剛史

64　榎本　葵

91　鵜久森　淳志

中日ドラゴンズ

＜投手＞

12　田島　慎二

13　岩瀬　仁紀

16　又吉　克樹

21　岡田　俊哉

22　大野　雄大

33　祖父江　大輔

41　浅尾　拓也

43　三ツ間　卓也

99　ジョーダン

＜捕手＞

35　木下　拓哉

38　松井　雅人

45　杉山　翔大

＜内野手＞

2　荒木　雅博

9　石川　駿

23　遠藤　一星

42　A.ゲレーロ

48　溝脇　隼人

51　京田　陽太

53　亀沢　恭平

63　堂上　直倫

＜外野手＞

4　藤井　淳志

6　平田　良介

8　大島　洋平

62　工藤　隆人

66　D.ビシエド