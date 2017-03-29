プロ野球2017年シーズン「開幕一軍」全選手まとめ
◆ 各チーム開幕一軍が出そろう...
3月29日、日本プロ野球機構は12球団の一軍登録選手を発表。各チームの“開幕一軍”が出揃った。
いよいよ幕を開ける2017年のプロ野球。“開幕一軍”を勝ち取った全選手は以下の通り。
北海道日本ハムファイターズ
＜投手＞
11 大谷 翔平
15 L.メンドーサ
16 有原 航平
19 増井 浩俊
21 武田 久
22 谷元 圭介
25 宮西 尚生
30 鍵谷 陽平
31 村田 透
49 公文 克彦
51 石川 直也
55 C.マーティン
＜捕手＞
8 近藤 健介
10 清水 優心
27 大野 奨太
56 市川 友也
＜内野手＞
3 田中 賢介
5 B.レアード
6 中田 翔
9 中島 卓也
32 大累 進
38 石井 一成
58 横尾 俊建
＜外野手＞
7 西川 遥輝
18 岡 大海
37 矢野 謙次
福岡ソフトバンクホークス
＜投手＞
11 中田 賢一
16 東浜 巨
17 岩嵜 翔
20 寺原 隼人
21 和田 毅
29 石川 柊太
38 森 唯斗
53 五十嵐 亮太
57 嘉弥真 新也
58 D.サファテ
63 笠原 大芽
＜捕手＞
12 高谷 裕亮
33 鶴岡 慎也
62 甲斐 拓也
＜内野手＞
2 今宮 健太
3 松田 宣浩
4 川島 慶三
8 明石 健志
46 本多 雄一
＜外野手＞
1 内川 聖一
7 中村 晃
9 柳田 悠岐
23 城所 龍磨
24 長谷川 勇也
37 福田 秀平
43 江川 智晃
51 上林 誠知
54 A.デスパイネ
千葉ロッテマリーンズ
＜投手＞
12 石川 歩
14 大谷 智久
16 涌井 秀章
18 藤岡 貴裕
19 唐川 侑己
20 東條 大樹
21 内 竜也
28 松永 昂大
29 西野 勇士
30 大嶺 祐太
36 有吉 優樹
52 益田 直也
＜捕手＞
22 田村 龍弘
53 江村 直也
＜内野手＞
5 M.ダフィー
6 井口 資仁
7 鈴木 大地
8 中村 奨吾
13 平沢 大河
42 J.パラデス
44 井上 晴哉
50 大嶺 翔太
＜外野手＞
0 荻野 貴司
1 清田 育宏
3 角中 勝也
38 伊志嶺 翔大
65 加藤 翔平
66 岡田 幸文
埼玉西武ライオンズ
＜投手＞
14 増田 達至
15 大石 達也
16 菊池 雄星
18 多和田 真三郎
20 野上 亮磨
23 野田 昇吾
29 小石 博孝
35 牧田 和久
47 B.シュリッター
48 武隈 祥太
50 福倉 健太郎
54 B.ウルフ
＜捕手＞
27 炭谷 銀仁耦
37 岡田 雅利
49 上本 達之
＜内野手＞
3 浅村 栄斗
6 源田 壮亮
8 渡辺 直人
32 永江 恭平
33 山川 穂高
44 外崎 修汰
60 中村 剛也
99 E.メヒア
＜外野手＞
1 栗山 巧
51 木村 文紀
55 秋山 翔吾
61 田代 将太郎
65 斉藤 彰吾
楽天イーグルス
＜投手＞
1 松井 裕樹
31 美馬 学
42 F.ハーマン
45 菅原 秀
46 浜矢 広大
52 森原 康平
53 高梨 雄平
58 辛島 航
60 古川 侑利
63 小山 雄輝
64 福山 博之
＜捕手＞
37 嶋 基宏
48 伊志嶺 忠
68 細川 亨
＜内野手＞
00 阿部 俊人
5 茂木 栄五郎
6 藤田 一也
8 今江 年晶
33 銀次
40 Z.ウィーラー
49 J.アマダー
57 三好 匠
＜外野手＞
4 岡島 豪郎
7 松井 稼頭央
23 聖沢 諒
35 島内 宏明
54 C.ペゲーロ
オリックス・バファローズ
＜投手＞
14 吉田 一将
15 佐藤 達也
16 平野 佳寿
17 山崎 福也
19 金子 千尋
25 P.コーク
42 G.ヘルメン
47 海田 智行
49 沢田 圭佑
54 黒木 優太
60 赤間 謙
＜捕手＞
22 伊藤 光
23 伏見 寅威
37 若月 健矢
＜内野手＞
1 中島 宏之
3 安達 了一
5 西野 真弘
10 大城 滉二
31 小谷野 栄一
38 小島 脩平
40 鈴木 昂平
＜外野手＞
8 駿太
9 S.ロメロ
24 宮崎 祐樹
46 川端 崇義
50 小田 裕也
53 吉田 雄人
55 Ｔ-岡田
広島カープ
＜投手＞
12 九里 亜蓮
16 今村 猛
17 岡田 明丈
21 中崎 翔太
23 薮田 和樹
26 中田 廉
39 飯田 哲矢
42 K.ジョンソン
58 J.ジャクソン
70 R.ブレイシア
＜捕手＞
27 会沢 翼
31 石原 慶幸
54 船越 涼太
＜内野手＞
0 上本 崇司
2 田中 広輔
4 小窪 哲也
7 堂林 翔太
25 新井 貴浩
33 菊池 涼介
52 庄司 隼人
55 B.エルドレッド
60 安部 友裕
＜外野手＞
9 丸 佳浩
35 下水流 昂
44 松山 竜平
49 天谷 宗一郎
51 鈴木 誠也
読売ジャイアンツ
＜投手＞
13 森福 允彦
17 大竹 寛
19 菅野 智之
20 S.マシソン
39 M.マイコラス
40 谷岡 竜平
44 A.カミネロ
47 山口 鉄也
48 池田 駿
90 田口 麗斗
91 中川 皓太
＜捕手＞
22 小林 誠司
27 実松 一成
94 河野 元貴
＜内野手＞
00 寺内 崇幸
6 坂本 勇人
10 阿部 慎之助
12 脇谷 亮太
25 村田 修一
33 C.マギー
38 岡本 和真
61 中井 大介
68 吉川 大幾
＜外野手＞
7 長野 久義
9 亀井 善行
43 重信 慎之介
49 石川 慎吾
58 立岡 宗一郎
横浜DeNAベイスターズ
＜投手＞
14 石田 健大
19 山崎 康晃
20 須田 幸太
22 高崎 健太郎
35 三上 朋也
43 進藤 拓也
46 田中 健二朗
47 砂田 毅樹
49 P.クライン
53 S.パットン
＜捕手＞
10 戸柱 恭孝
32 高城 俊人
39 嶺井 博希
＜内野手＞
2 J.ロペス
5 倉本 寿彦
6 白崎 浩之
31 柴田 竜拓
44 佐野 恵太
51 宮崎 敏郎
67 田中 浩康
98 A.シリアコ
＜外野手＞
3 梶谷 隆幸
25 筒香 嘉智
33 乙坂 智
37 桑原 将志
63 関根 大気
阪神タイガース
＜投手＞
14 能見 篤史
17 岩貞 祐太
22 藤川 球児
38 M.マテオ
41 高橋 聡文
54 R.メッセンジャー
56 松田 遼馬
64 桑原 謙太朗
67 岩崎 優
98 R.ドリス
＜捕手＞
44 梅野 隆太郎
57 岡粼 太一
94 原口 文仁
＜内野手＞
00 上本 博紀
0 大和
1 鳥谷 敬
2 北條 史也
32 新井 良太
33 糸原 健斗
58 荒木 郁也
＜外野手＞
7 糸井 嘉男
8 福留 孝介
9 高山 俊
25 江越 大賀
60 中谷 将大
68 俊介
99 狩野 恵輔
ヤクルトスワローズ
＜投手＞
12 石山 泰稚
14 秋吉 亮
16 原 樹理
19 石川 雅規
24 星 知弥
29 小川 泰弘
34 R.オーレンドルフ
43 村中 恭兵
53 J.ルーキ
61 P.ギルメット
67 平井 諒
＜捕手＞
30 西田 明央
52 中村 悠平
＜内野手＞
1 山田 哲人
2 大引 啓次
3 西浦 直亨
10 荒木 貴裕
33 畠山 和洋
46 谷内 亮太
60 三輪 正義
66 大松 尚逸
＜外野手＞
4 W.バレンティン
41 雄平
42 坂口 智隆
50 上田 剛史
64 榎本 葵
91 鵜久森 淳志
中日ドラゴンズ
＜投手＞
12 田島 慎二
13 岩瀬 仁紀
16 又吉 克樹
21 岡田 俊哉
22 大野 雄大
33 祖父江 大輔
41 浅尾 拓也
43 三ツ間 卓也
99 ジョーダン
＜捕手＞
35 木下 拓哉
38 松井 雅人
45 杉山 翔大
＜内野手＞
2 荒木 雅博
9 石川 駿
23 遠藤 一星
42 A.ゲレーロ
48 溝脇 隼人
51 京田 陽太
53 亀沢 恭平
63 堂上 直倫
＜外野手＞
4 藤井 淳志
6 平田 良介
8 大島 洋平
62 工藤 隆人
66 D.ビシエド
3月29日、日本プロ野球機構は12球団の一軍登録選手を発表。各チームの“開幕一軍”が出揃った。
いよいよ幕を開ける2017年のプロ野球。“開幕一軍”を勝ち取った全選手は以下の通り。
北海道日本ハムファイターズ
＜投手＞
11 大谷 翔平
15 L.メンドーサ
16 有原 航平
19 増井 浩俊
21 武田 久
22 谷元 圭介
25 宮西 尚生
30 鍵谷 陽平
31 村田 透
49 公文 克彦
51 石川 直也
55 C.マーティン
＜捕手＞
8 近藤 健介
10 清水 優心
27 大野 奨太
56 市川 友也
＜内野手＞
3 田中 賢介
5 B.レアード
6 中田 翔
9 中島 卓也
32 大累 進
38 石井 一成
58 横尾 俊建
＜外野手＞
7 西川 遥輝
18 岡 大海
37 矢野 謙次
福岡ソフトバンクホークス
＜投手＞
11 中田 賢一
16 東浜 巨
17 岩嵜 翔
20 寺原 隼人
21 和田 毅
29 石川 柊太
38 森 唯斗
53 五十嵐 亮太
57 嘉弥真 新也
58 D.サファテ
63 笠原 大芽
＜捕手＞
12 高谷 裕亮
33 鶴岡 慎也
62 甲斐 拓也
＜内野手＞
2 今宮 健太
3 松田 宣浩
4 川島 慶三
8 明石 健志
46 本多 雄一
＜外野手＞
1 内川 聖一
7 中村 晃
9 柳田 悠岐
23 城所 龍磨
24 長谷川 勇也
37 福田 秀平
43 江川 智晃
51 上林 誠知
54 A.デスパイネ
千葉ロッテマリーンズ
＜投手＞
12 石川 歩
14 大谷 智久
16 涌井 秀章
18 藤岡 貴裕
19 唐川 侑己
20 東條 大樹
21 内 竜也
28 松永 昂大
29 西野 勇士
30 大嶺 祐太
36 有吉 優樹
52 益田 直也
＜捕手＞
22 田村 龍弘
53 江村 直也
＜内野手＞
5 M.ダフィー
6 井口 資仁
7 鈴木 大地
8 中村 奨吾
13 平沢 大河
42 J.パラデス
44 井上 晴哉
50 大嶺 翔太
＜外野手＞
0 荻野 貴司
1 清田 育宏
3 角中 勝也
38 伊志嶺 翔大
65 加藤 翔平
66 岡田 幸文
埼玉西武ライオンズ
＜投手＞
14 増田 達至
15 大石 達也
16 菊池 雄星
18 多和田 真三郎
20 野上 亮磨
23 野田 昇吾
29 小石 博孝
35 牧田 和久
47 B.シュリッター
48 武隈 祥太
50 福倉 健太郎
54 B.ウルフ
＜捕手＞
27 炭谷 銀仁耦
37 岡田 雅利
49 上本 達之
＜内野手＞
3 浅村 栄斗
6 源田 壮亮
8 渡辺 直人
32 永江 恭平
33 山川 穂高
44 外崎 修汰
60 中村 剛也
99 E.メヒア
＜外野手＞
1 栗山 巧
51 木村 文紀
55 秋山 翔吾
61 田代 将太郎
65 斉藤 彰吾
楽天イーグルス
＜投手＞
1 松井 裕樹
31 美馬 学
42 F.ハーマン
45 菅原 秀
46 浜矢 広大
52 森原 康平
53 高梨 雄平
58 辛島 航
60 古川 侑利
63 小山 雄輝
64 福山 博之
＜捕手＞
37 嶋 基宏
48 伊志嶺 忠
68 細川 亨
＜内野手＞
00 阿部 俊人
5 茂木 栄五郎
6 藤田 一也
8 今江 年晶
33 銀次
40 Z.ウィーラー
49 J.アマダー
57 三好 匠
＜外野手＞
4 岡島 豪郎
7 松井 稼頭央
23 聖沢 諒
35 島内 宏明
54 C.ペゲーロ
オリックス・バファローズ
＜投手＞
14 吉田 一将
15 佐藤 達也
16 平野 佳寿
17 山崎 福也
19 金子 千尋
25 P.コーク
42 G.ヘルメン
47 海田 智行
49 沢田 圭佑
54 黒木 優太
60 赤間 謙
＜捕手＞
22 伊藤 光
23 伏見 寅威
37 若月 健矢
＜内野手＞
1 中島 宏之
3 安達 了一
5 西野 真弘
10 大城 滉二
31 小谷野 栄一
38 小島 脩平
40 鈴木 昂平
＜外野手＞
8 駿太
9 S.ロメロ
24 宮崎 祐樹
46 川端 崇義
50 小田 裕也
53 吉田 雄人
55 Ｔ-岡田
広島カープ
＜投手＞
12 九里 亜蓮
16 今村 猛
17 岡田 明丈
21 中崎 翔太
23 薮田 和樹
26 中田 廉
39 飯田 哲矢
42 K.ジョンソン
58 J.ジャクソン
70 R.ブレイシア
＜捕手＞
27 会沢 翼
31 石原 慶幸
54 船越 涼太
＜内野手＞
0 上本 崇司
2 田中 広輔
4 小窪 哲也
7 堂林 翔太
25 新井 貴浩
33 菊池 涼介
52 庄司 隼人
55 B.エルドレッド
60 安部 友裕
＜外野手＞
9 丸 佳浩
35 下水流 昂
44 松山 竜平
49 天谷 宗一郎
51 鈴木 誠也
読売ジャイアンツ
＜投手＞
13 森福 允彦
17 大竹 寛
19 菅野 智之
20 S.マシソン
39 M.マイコラス
40 谷岡 竜平
44 A.カミネロ
47 山口 鉄也
48 池田 駿
90 田口 麗斗
91 中川 皓太
＜捕手＞
22 小林 誠司
27 実松 一成
94 河野 元貴
＜内野手＞
00 寺内 崇幸
6 坂本 勇人
10 阿部 慎之助
12 脇谷 亮太
25 村田 修一
33 C.マギー
38 岡本 和真
61 中井 大介
68 吉川 大幾
＜外野手＞
7 長野 久義
9 亀井 善行
43 重信 慎之介
49 石川 慎吾
58 立岡 宗一郎
横浜DeNAベイスターズ
＜投手＞
14 石田 健大
19 山崎 康晃
20 須田 幸太
22 高崎 健太郎
35 三上 朋也
43 進藤 拓也
46 田中 健二朗
47 砂田 毅樹
49 P.クライン
53 S.パットン
＜捕手＞
10 戸柱 恭孝
32 高城 俊人
39 嶺井 博希
＜内野手＞
2 J.ロペス
5 倉本 寿彦
6 白崎 浩之
31 柴田 竜拓
44 佐野 恵太
51 宮崎 敏郎
67 田中 浩康
98 A.シリアコ
＜外野手＞
3 梶谷 隆幸
25 筒香 嘉智
33 乙坂 智
37 桑原 将志
63 関根 大気
阪神タイガース
＜投手＞
14 能見 篤史
17 岩貞 祐太
22 藤川 球児
38 M.マテオ
41 高橋 聡文
54 R.メッセンジャー
56 松田 遼馬
64 桑原 謙太朗
67 岩崎 優
98 R.ドリス
＜捕手＞
44 梅野 隆太郎
57 岡粼 太一
94 原口 文仁
＜内野手＞
00 上本 博紀
0 大和
1 鳥谷 敬
2 北條 史也
32 新井 良太
33 糸原 健斗
58 荒木 郁也
＜外野手＞
7 糸井 嘉男
8 福留 孝介
9 高山 俊
25 江越 大賀
60 中谷 将大
68 俊介
99 狩野 恵輔
ヤクルトスワローズ
＜投手＞
12 石山 泰稚
14 秋吉 亮
16 原 樹理
19 石川 雅規
24 星 知弥
29 小川 泰弘
34 R.オーレンドルフ
43 村中 恭兵
53 J.ルーキ
61 P.ギルメット
67 平井 諒
＜捕手＞
30 西田 明央
52 中村 悠平
＜内野手＞
1 山田 哲人
2 大引 啓次
3 西浦 直亨
10 荒木 貴裕
33 畠山 和洋
46 谷内 亮太
60 三輪 正義
66 大松 尚逸
＜外野手＞
4 W.バレンティン
41 雄平
42 坂口 智隆
50 上田 剛史
64 榎本 葵
91 鵜久森 淳志
中日ドラゴンズ
＜投手＞
12 田島 慎二
13 岩瀬 仁紀
16 又吉 克樹
21 岡田 俊哉
22 大野 雄大
33 祖父江 大輔
41 浅尾 拓也
43 三ツ間 卓也
99 ジョーダン
＜捕手＞
35 木下 拓哉
38 松井 雅人
45 杉山 翔大
＜内野手＞
2 荒木 雅博
9 石川 駿
23 遠藤 一星
42 A.ゲレーロ
48 溝脇 隼人
51 京田 陽太
53 亀沢 恭平
63 堂上 直倫
＜外野手＞
4 藤井 淳志
6 平田 良介
8 大島 洋平
62 工藤 隆人
66 D.ビシエド