Ã×»àÀÉÔÀ°Ì®¤Î½÷Àµß¤Ã¤¿àÄ¶áÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¡ª¡¡ÆàÎÉ¡¦ÂçÏÂ·´»³¾ÃËÉ½ð¤¬µï¼ò²°Å¹¼ç¤é¤Ë´¶¼Õ¾õ
¡¡ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³¾ÃËÉ½ð¤Ï¡¢µÞÉÂ¤ÇÏ©¾å¤ËÅÝ¤ì¤¿½÷À¤òµß½õ¤·¤¿²ð¸î¿¦°÷¡¢°ÂÉôº´ÃÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¤Èµï¼ò²°Å¹¼ç¡¢ÃÝ¸¶Í³¡Ê¤æ¤¦¡Ë¤µ¤ó¡Ê£³£·¡Ë¡á¤¤¤º¤ì¤âÆ±»Ô¡á¡¢£Ê£ÒÂçÏÂ¾®Àô±Ø°÷¤ÎÀ¾Â¼½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¡áÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¡á¤Î£³¿Í¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤ÏºòÇ¯£¸·î£²£²Æü¸á¸å£´»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô¤Î£Ê£ÒÂçÏÂ¾®Àô±ØÁ°¤ÇÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤¿Æ±»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢²ÉÒÈþ¤µ¤ó¡Ê£¶£²¡Ë¤Ë¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼Â»Ü¡£²¤µ¤ó¤ÏÌó£¸Ê¬¸å¤ËÅþÃå¤·¤¿µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Ã×»àÀÉÔÀ°Ì®¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¬£±¥«·î¸å¡¢Ìµ»öÂà±¡¤·¤¿¡£
¡¡Âè°ìÈ¯¸«¼Ô¤Ç£±£±£¹ÈÖ¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃÝ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö£±¿Í¤À¤±¤À¤Èµß¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°ÂÎ³°¼°½üºÙÆ°´ï¡Ê£Á£Å£Ä¡Ë¤ò»ý»²¤·¤¿À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¸å¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ò¼þÃÎ¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿°ÂÉô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø²¿¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â£Äè¼°¤Ë¤Ï°ìÌ¿¤òÆÀ¤¿²¤µ¤ó¤â½ÐÀÊ¡££³¿Í¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÃ¯¤«¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£