第89回アカデミー賞で最多6冠に輝いた「ラ・ラ・ランド」の歌唱部分に英語歌詞を付けた新バージョンが、このほど完成した。新バージョンの上映回では、拍手や手拍子に加え、歌唱を含む発声が自由に許可される。

映画は、米ロサンゼルスで夢を追う女優ミア(エマ・ストーン)と売れないジャズピアニストのセバスチャン(ライアン・ゴズリング)の恋と人生を描いたミュージカル。ミアとセバスチャンは衝突しながらも恋に落ち、互いの夢を応援し合う。しかし、セバスチャンが生活のために加入したバンドが成功を収めたことで、2人はすれ違い始める。デイミアン・チャゼル監督がメガホンをとった。

アカデミー賞主題歌賞を獲得した「City of Stars(SOLO)」「City of Stars(DUET)」をはじめ、「Another Day of Sun」「Someone In the Crowd」「A Lovely Night」「Start a Fire」「Audition(The Fools Who Dream)」の7曲に英語歌詞が付き、観客は一緒に歌うことが可能だ。

新バージョンは、4月5日から全国で上映。詳細は公式サイト(http://gaga.ne.jp/lalaland/)で確認できる。