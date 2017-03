人気女優アマンダ・セイフライドと米俳優トーマス・サドスキーの間に、第1子となる女児が誕生したことが代理人の声明により明らかになった。

昨年11月、広告塔を務める仏ファッションブランド、ジバンシーの新作フレグランスお披露目イベントに腹部のふくらみがはっきり分かるドレスで登場し、妊娠が発覚したセイフライド。このほど、2人にとって初共演作となる映画「ザ・ラスト・ワード(原題)」のプレミアにそろって出席した際にも、米E! Newsのレポーターに「早く我が子に会いたくてうずうずしているわ!」と興奮ぎみに語るセイフライドのかたわらで、「彼女が子守唄を、僕がオムツ替えを担当するって決めているんだ」とサドスキーが冗談めかして付け加えるなど、仲の良さを見せつけていた。

オフブロードウェイ劇「The Way We Get By」で出会った2人は、「ザ・ラスト・ワード」で再共演したのをきっかけに交際をはじめ、昨年9月に婚約を発表。米人気トーク番組「ザ・レイト・レイト・ショー」に出演したサドスキーは、3月12日(現地時間)に2人だけでささやかに挙式したことを告白し、大きな話題を呼んでいた。