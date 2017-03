On MSFTに3月26日(米国時間)に掲載された記事「Facebook ends support for Messenger and Facebook on older Windows Phone and Windows devices|On MSFT」が、Facebookが古いWindows PhoneまたはWindowsデバイス向けのFacebookアプリおよびMessengerアプリの提供を終了すると伝えた。

古いWindows PhoneやWindowsデバイスでは、次の3つのアプリのサポートが終了するとされている。

・Facebook for Windows Phone

・Messenger for Windows Phone 8 and 8.1

・Facebook for Windows 8 and 8.1 PCs

該当するユーザーにはメールまたはアプリ内通知でサポートが終了する旨が通知されたと説明がある。該当するプロダクトを使用しているユーザーは、アプリを継続して使いたい場合、オペレーティングシステムをアップグレードするかデバイスをアップグレードする必要があるとのこと。

(後藤大地)