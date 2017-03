1位

台湾

2位

マルタ共和国

3位

エクアドル共和国

4位

メキシコ

5位

ニュージーランド

6位

コスタリカ

7位

オーストラリア

8位

オーストリア

9位

ルクセンブルク

10位

チェコ共和国

…ちなみに、日本は29位

Licensed material used with permission by InterNations