スーパーヒーロー映画『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』が布石となり、DCコミックスのヒーロー達が集結する『ジャスティス・リーグ』。今年11月の世界公開に先駆け、約2分半のフル予告編が解禁となり、「ジャスティス・リーグ」を構成するスーパーヒーロー達が紹介された。『マン・オブ・スティール』(13)、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』(16)に続き、ザック・スナイダー監督がメガホンを取る『ジャスティス・リーグ』の予告編。バットマンことブルース・ウェイン(ベン・アフレック)が、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』で出会ったワンダーウーマン(ガル・ガドット)に「準備せねば。君も我々も、ほかの者達も」と、予期される世界危機に警戒する。「来るんじゃないわ。もう来ている」と告げるワンダーウーマン。今度の敵はDCユニバース最強のヴィランとも言われるステッペンウルフと伝えられている。予告編ではスーパーマン(ヘンリー・カヴィル)の姿は見られないが、バットマンとワンダーウーマンを筆頭に、アクアマン(ジェイソン・モモア)、サイボーグ(レイ・フィッシャー)、フラッシュ(エズラ・ミラー)とジャスティス・リーグのメンバーが紹介されている。フラッシュことバリー・アレンが、他のメンバーと異なり、いわゆる“スーパーパワー”は持ち合わせていないブルースに、「あなたのスーパーパワーって何だっけ?」と直球の質問を投げかけると、ブルースが「金を持ってる」とドヤ顔で答えるユーモラスな一幕もあるという具合だ。キャストはほかにロイス・レイン役のエイミー・アダムスやメラ役のアンバー・ハード、ゴードン警部役のJ・K・シモンズ、ステッペンウルフ役のキーラン・ハインズなど。日本では11月18日より公開予定。