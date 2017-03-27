『パラッパラッパー』サウンドトラックも復刻決定！当時の音源そのままに全44曲が収録
ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジアは、「パラッパラッパーオリジナルサウンドトラック」が2017年5月24日に発売されることを発表しています。
『パラッパラッパー』は、1996年にPlayStationで登場したリズムアクションゲームです。2017年4月20日には同タイトルをPS4向けにした製品が登場しますが、これに伴いティームエンタテインメントよりサウンドトラックが発売決定。作中で使われている全44曲が当時の音源そのままに復刻されます。
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「パラッパラッパーオリジナルサウンドトラック」は2017年5月24日発売予定。価格は2,000円（税別）です。
(C)2017 Sony Interactive Entertainment Inc. (C)Rodney A.Greenblat/Interlink
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パラッパラッパー オリジナルサウンドトラック - TEAM Entertainment
『パラッパラッパー』は、1996年にPlayStationで登場したリズムアクションゲームです。2017年4月20日には同タイトルをPS4向けにした製品が登場しますが、これに伴いティームエンタテインメントよりサウンドトラックが発売決定。作中で使われている全44曲が当時の音源そのままに復刻されます。
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「パラッパラッパーオリジナルサウンドトラック」は2017年5月24日発売予定。価格は2,000円（税別）です。
(C)2017 Sony Interactive Entertainment Inc. (C)Rodney A.Greenblat/Interlink
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