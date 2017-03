出産間近と伝えられていた中、今月12日に俳優のトーマス・サドスキーと結婚した人気女優アマンダ・セイフライドが、第1子となる女児を出産したことが明らかになった。Us WeeklyやE!Newsなどの海外メディアが伝えた。アマンダの代理人が現地時間25日に女児の誕生を認めたとのことだが、出産日や女児の名前など詳細は不明。アマンダは昨年11月にトーマスとの第1子を妊娠していることが明らかになっていた。現在31歳のアマンダと40歳のトーマスは2015年の舞台『The Way We Get(原題)』で共演後、映画『The Last Word(原題)』で再共演し、交際をスタート。トーマスにとっては2度目の結婚、アマンダにとっては初婚で、ともに初めての子供となる。アマンダは今月初め、E!Newsとのインタビューで、「産む準備は出来ているわ。早く子供の顔が見たい!」と語っていたという。一方トーマスは「すごく怖いけど、これ以上ないほどワクワクしている。アマンダが子守歌を歌い、僕がおむつを交換する」と、親になることが待ち遠しい様子だったという。