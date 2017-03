リラックマとコリラックマの顔が大胆にプリントされたスクエアポットで植物を育てられる栽培セットが好評発売中です。

四つ葉のクローバー、ハートマト、ワイルドストロベリーがあります。

リラックマフェイスポットガーデン

価格:各1,200円(税抜) 全4種

販売店舗:聖新陶芸オンラインショップ、ロフト、東急ハンズ

※一部店舗を除く

サイズ:W8.7×D8.7×H9.5cm

種類:リラックマ 四つ葉のクローバー、リラックマ ハートマト、コリラックマ 四つ葉のクローバー、コリラックマ ワイルドストロベリー

リラックマ、コリラックマのスクエアポットの他に土と種、説明書がセットになっていて、初心者でも植物の栽培が簡単に始められます。

「リラックマ/コリラックマ 四つ葉のクローバー」

高確率で四つ葉が出るクローバーの種が入っています。

種まきから約2ヶ月〜3ヶ月でクローバーが成長します。

四つ葉を見つけて幸せな気持ちに♪

「リラックマ ハートマト」

季節限定アイテム!

ぷっくりとしたハート型のミニトマトが収穫できる栽培セットです。

種まきから3ヶ月で花が咲き、実を付けます。

お弁当やお料理に添える日が楽しみです♪

「コリラックマ ワイルドストロベリー」

幸せを運んでくれるワイルドストロベリーが栽培できます。

小さな白い花を咲かせたあと、かわいらしい実をつけます。

いちごが大好きなコリラックマにピッタリですね♪

新生活に、植物のある暮らしはいかがですか?

引っ越しのお祝いなどのギフトにも喜ばれそうですね。

リラックマとコリラックマのポットがかわいい「リラックマフェイスポットガーデン 」は、聖新陶芸オンラインショップの他、ロフトや東急ハンズなどで発売中です。

聖新陶芸のリラックマ関連グッスはこちらでも紹介しています☆

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

手軽に楽しく植物を栽培!聖新陶芸「リラックマフェイスポットガーデン」はDtimesで公開された投稿です。