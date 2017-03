銃を突きつけられてトランクに閉じ込められていた女性が、内部からトランクを開けて脱出するという恐るべきシーンが、ガソリンスタンドの監視カメラによって撮影されており、YouTubeで公開されています。Suspect jailed, questioned in kidnapping, robbery of Avondale woman | AL.comガソリンスタンドに1台の黒い自動車がやってきました。中から運転していた男性が降り、ガソリンスタンドに併設されているコンビニに入っていきます。店内のカメラを見ると、男性はATMを利用しに来た模様。何事もなく用事を済ませた男性は自動車に戻り、ガソリンスタンドから出て行くのですが……突如としてトランクが上がりました。そのまま徐行する自動車のトランクから出てきたのはなんと女性。トランクに閉じ込められて誘拐されていたわけです。どこにいるのかもわからない状態のまま、女性は人がいるコンビニへダッシュ。別の監視カメラから見ると、誘拐犯はトランクから脱出した女性を追いかけることなく、自動車で行ってしまったようです。店内で助けを求める女性。音声のない監視カメラの映像からも、パニックに陥っている生々しい状況が見て取れます。女性はバックルームのような場所に身を隠し、男性が追ってきていないか何度も確認しながらおびえきっています。映像からはわかりにくいのですが、防犯用に置いていたと思われる銃を手にしていたようで、店員らしき男性と銃を取り合うシーンも映し出されていました。NBC Newsによると、誘拐されていたのはアメリカ・アラバマ州の看護学生であるブリタニー・ディグスさん(25歳)で、ディグスさんを誘拐していたマニュエル・タウンズさんは、すでに警察に逮捕されています。警察の発表によると、ディグスさんは自宅付近で銃を突きつけられ、「殺す」と脅されてトランクに押し込められたそうです。誘拐犯の目的はディグスさんのクレジットカードの暗唱番号を聞き出し、現金を引き出すことでした。ディグスさんはインスリンポンプのライトを使って、内部からトランクを開けるラッチを見つけ、脱出することに成功したわけです。ディグスさんはNBC Newsのインタビューに対して、「彼は運転している間、私に対して叫んでいました。『お前はウソを何かうそをついている。お前の金をよこせ』と言っていたと思います。トランクから脱出した時は、彼が戻ってくる気配を感じましたが、ここにいるよりは撃たれた方がマシだと思いました」と当時の状況を語っています。Trunk Escape: Arrest Made in Kidnapping of Alabama Nursing Student Brittany Diggs - NBC News