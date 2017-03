01.

思い切って

ログアウトしてみる

02.

スヌーズ機能は

使わない

03.

無駄なアプリは消す

04.

寝室には

テレビを置かない

05.

通勤時間を

遠隔での仕事に当てる

06.

イヤな誘いは

キッパリと断る

