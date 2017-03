アニメーション制作会社・タツノコプロの創設55周年記念をして制作されるテレビアニメ「Infini-T Force(インフィニティフォース)」の追加キャストが、このほど明らかになった。人気声優の櫻井孝宏がテッカマン(「宇宙の騎士テッカマン」)、鈴村健一がポリマー(「破裏拳ポリマー」)、斉藤壮馬がキャシャーン(「新造人間キャシャーン」)役に決定。ガッチャマン(G-1号)役の関智一は既に発表されており、4大タツノコヒーローのキャストが出揃った。

本作は、タツノコプロの人気ヒーローが結集し、悪に立ち向かう姿を描く。スタッフは、鈴木清崇監督(「PSYCHO-PASS2」シリーズディレクター、「ガッチャマン クラウズ インサイト」助監督)をはじめ、シリーズ構成を「スイートプリキュア♪」の大野敏哉、キャラクター原案を「天上天下」で知られる漫画家の大暮維人、ヒーロデザイン原案を「TIGER&BUNNY」でおなじみのさとうけいいち、スーツ・メカニックデザインを「ガッチャマン クラウズ」の中北晃二が担当。さらに、フル3DCGアニメ映画「GANTZ:O」や実写映画「デスノート Light up the NEW world」のデジタル・フロンティアが3DCG制作を担う。

テッカマン役の櫻井は、「タツノコプロさんの創立55周年を記念する一大プロジェクトに参加できて光栄です。テッカマンは何度もアニメ化されている名作。タツノコヒーローたちが集結するこの作品でどんな活躍を見せてくれるのか!! 頑張りますので、絶対に見てくださいね!」と意気込みを語る。

一方の鈴村も、「僕の世代はタツノコ作品に育てられたようなもの! TVを見ればいつだってそこにヒーローがいたんです! そんなヒーローの一人『破裏拳ポリマー』を演じる日がやってくるなんて! たくさんの想い出と感動をくれたヒーローに恩返しのつもりで全身全霊を傾けて挑みます!」と意欲満々だ。斉藤は、「時代を超えて多くの方に愛されてきたキャシャーンの声を、まさか自分が担当させてもらえるとは思っていませんでしたので、緊張と興奮が止まりません。自覚と自信を持ち、全力で臨ませていただきます!」と喜びのコメントを寄せている。

