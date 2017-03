*Boule de Neige* strawberry / kinako(roasted soybean flour) /Matcha(powdered green tea) ・ ・ ブールドネージュ、またの名をスノーボール!←ヒーローものの台詞のよう(´゚ェ゚`) ・ ・ ヨックモックさんの『#ヨックモックが教えるクッキーレシピ』より ・ ・ レシピの指定通り強力粉を使用(今回はキタノカオリにしました) ・ レシピを見て え、クッキーで強力粉? ってオッタマゲー ・ ・ ・ 生地は同じでコーティングを 苺ときな粉と抹茶の3種類 少しひな祭りな和の感じ?🎎 ・ ・ で、ですね… これ!! めっちゃめっちゃ!! 美味しいでーす😭!!!! ・ ・ サックサクのホッロホロ!! もう口の中で溶けていく感じ…💗 ・ ・ ヨックモックさんの系列店のwa・be・saの香ほろんが大好きなんですがまさにそれ😍❤ ・ ・ 実際の商品レシピとは多少変えて作りやすくしてくれてる様なんですが ・ 流石プロの商品開発チーム様レシピ…! いいんですか、ヨックモックさんこんなレシピ出してくれちゃってー!な感じ ・ ・ 小さい頃から食べてきたシガールやチョコサンドラングドシャのレシピもあってオススメな一冊です ・ ・ 今度は綺麗な正方形にして作りたいな〜 ルーラーが欲しくなりました(´-`).。oO ・ ・ ・ ・ #クッキー#スノーボール#ブールドネージュ#手作りクッキー#抹茶#苺#きな粉#手作り#お菓子#お菓子作り#おやつ作り#おうちカフェ#おうちおやつ#スイーツ#ヨックモック #香ほろん#キタノカオリ #cookingram#うきうきスプリング #クッキングラム#foodpics #foodstagram #BouledeNeige#snowball#homemade#homebaked#strawberry#kinako#matcha

