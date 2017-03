小指 うかすな🤣 唇 とがらすな😑 スムージーかクレンジングジュースか悩みすぎて まじいらいらしたー ミスターOL。 ほんとにやめて。笑 超超超ひさびさに昼ごはん一緒に 食べたのに #旦那 これなに?て聞かれたからキヌア。て答えたら キヌアリーブス! て言ってきた。 凍えた。震えたんじゃなくて、凍えた。

