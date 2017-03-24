YOSHIKI ¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¡§X JAPAN¤ÏÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡¢³¥¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç

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CD1
1. La Venus (Acoustic Version)
2. Kurenai (From The Last Live)
3. Forever Love
4. A Piano String in Es Dur
5. Dahlia
6. Crucify My Love
7. Xclamation
8. Standing Sex (From X Japan Returns)
9. Tears
10. Longing ~Setsubou no yoru~
11. Art of Life -3rd Movement-
12. Endless Rain (From The Last Live)
13. X (From The Last Live)
14. Without You (Unplugged)
CD2
Japan Bonus Tracks
1. Rusty Nail (From DAHLIA TOUR FINAL ¡ÁMubou na Yoru¡Á)
2. Forever Love (From The Last Live)
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X JAPAN
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Toshl¡¿Vocal
PATA¡¿Guitar
HEATH¡¿Bass
SUGIZO¡¿Guitar& Violin
HIDE¡¿Guitar
TAIJI¡¿Bass
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http://www.wearexfilm.jp/
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CD1
1. La Venus (Acoustic Version)
2. Kurenai (From The Last Live)
3. Forever Love
4. A Piano String in Es Dur
5. Dahlia
6. Crucify My Love
7. Xclamation
8. Standing Sex (From X Japan Returns)
9. Tears
10. Longing ~Setsubou no yoru~
11. Art of Life -3rd Movement-
12. Endless Rain (From The Last Live)
13. X (From The Last Live)
14. Without You (Unplugged)
CD2
Japan Bonus Tracks
1. Rusty Nail (From DAHLIA TOUR FINAL ¡ÁMubou na Yoru¡Á)
2. Forever Love (From The Last Live)