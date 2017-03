伊豆いったときにいった足湯つきのカフェ😋 カレーも美味しくパンも美味しくてよかった😁 でも足湯もうちょいと深くてもいいかなぁ、風強かったし、寒かったけどあの景色は忘れられんね! 民家のとこにあったパン屋さん、ほんといいところだからいってみて👍 #パン屋#東府や#伊豆#伊豆旅行#河津#西伊豆#下田#東伊豆#l4l#カレー#足湯カフェ#足湯#景色#最高#民家#世界観#圧倒 #写真好きと繋がりたい

