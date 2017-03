お世話になった方や大切な人への贈り物。「何を贈っていいか分からない」と、悩むことは多いですよね。そんな時、 オーガニック 野菜を使ったオシャレなギフトセットを プレゼント してみてはいかがでしょう♪駒込夫妻が作る彩り豊かな野菜たち☆ 山梨県 北杜市明野町で「Farm in Hands」を運営する笑顔がステキな駒込さんご夫妻☆3年前に東京から移住し、現在は色とりどりの有機無農薬野菜をなんと年間約100品種も作っているといいます。現在、飲食店などを中心に宅配している「Farm in Hands」の野菜は安全で新鮮なのはもちろん、珍しい野菜や彩りの豊かさが自慢なのだとか。ピクルス&ドライ野菜がオシャレ♡そんなカラフルなお野菜たちを加工して作るのが、こちらの『ピクルス』と『ドライ野菜』カラフルで見た目もキュート♡辛みが少ない3種(赤、紫、緑)の大根を乾燥させて作る『カラフルドライラディッシュ』は、「Farm in Hands」の代表作。鮮やかな色がカワイイですが、着色料などは一切不使用。画像右側は、プレーンヨーグルトで戻して塩・コショーで味付けしたものをカナッペに☆他にもカラフルニンジンやミニトマトでも作るそうで、サラダやスープに入れたりアイディア次第で使い方は無限大!また、季節の野菜の美味しさをそのままビンの中に閉じ込めた『ピクルス』も美味しそう♪お客様の要望に応えたプロジェクト始動!飲食店などで使用されていた『ピクルス』と『ドライ野菜』は大好評で、常連さんからは「親や友達にも贈りたい」「友達が来るときに振舞いたい」という声が!駒込さんは、お客様の要望に応え、ギフトセットにするピクルスなど加工品を製作する「加工所」を作るためクラウドファンディングMakuakeにてプロジェクトスタートさせました。ちなみにオシャレなパッケージは、移住前、東京でお菓子のパッケージデザインをしていたという奥様が担当☆Makuakeの支援コースには「Farm in Hands」のピクルスやドライ野菜、無農薬野菜セットのほか、地元の生産者仲間がつくる卵や天然酵母パンも入ったオーガニックセットなど、魅力的なコースがいっぱいです♪プレゼントした野菜が大切な人の食卓を彩るというのはなんだかステキ♡気になる人はプロジェクトをチェックしてみて♪Makuake「Farm in Hands」プロジェクトhttps://www.makuake.com/project/farminhands/・野菜(まとめ)