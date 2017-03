01.

男の本質は

歩き方でわかる

02.

あなたの友だちへの

接し方は?

03.

間違いを指摘されたときの

リアクション

04.

心を開いて

くれるかどうか

05.

デートのときの態度

06.

身のこなしに

品があるか

07.

SNSにアップする写真

08.

何かを達成したとき

09.

笑った顔の自然さ

10.

一緒にいるときの

気持ち

11.

喜ばせて

くれるかどうか

Licensed material used with permission by Elite Daily