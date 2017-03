マンガ/アニメ『攻殻機動隊』の実写映画版『ゴースト・イン・ザ・シェル』の公開が刻一刻と近づく中、本編からの新映像や舞台裏を紹介する動画などを、Paramount Picturesが大量に公開しています。







まずはおなじみ、水辺での戦闘シーン!







予告編に登場した謎の人物が「Kuze」、そう「クゼ」として報復を誓う映像。







先日も垣間見た、少佐のボディーの内側に焦点が当てられた映像。







少佐が自身の目的や性質について語る映像。







キャストが公安9課を紹介する内容。







バックに流れるデペッシュ・モードの『Enjoy The Silence』が印象的なスポット映像。











電脳化した未来の様子が紹介される映像とそのやや長めのバージョン。











つよくてはやい少佐の力と速度がわかる内容2本。











少佐の過去についての思わせぶりな映像2本。過去に公開されている映像以上の詳細については明かされません。







書籍『The Art of Ghost in the Shell』も楽しみですが、こちらは映画のデザインの舞台裏に迫る内容。CGで作られた、一部のシーンの原型が見られます。





***



新しいカットが入っているものもあり、見応えのある14本の動画でした。まだまだ楽しみ足りない方は、『ゴースト・イン・ザ・シェル』公開の4月7日までもうしばらく辛抱しましょう。

映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』は4月7日(金)よりTOHOシネマズ 六本木ヒルズほか全国ロードショー。

image: (C)MMXVI Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co. All rights Reserved. via YouTube

source: YouTube1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

(abcxyz)