映画『ラストコップ THE MOVIE』の場面写真が公開された。公開された場面写真では、窪田正孝演じる望月亮太が唐沢寿明演じる京極に蹴りをくらわせるシーンや、藤木直人演じる松浦、竹内涼真演じる部下の若山と京極、亮太が武器の「スパイダーハンド」を構えて並んでいる様子、佐々木希演じる結衣が恋人の亮太に涙を浮かべて何かを訴えかける姿などが確認できる。さらに神奈川県警の宴会のシーンから、京極、亮太、若山の隣で呆れた表情を浮かべる松浦の姿や、桜井日奈子、武田玲奈、伊藤沙莉演じる3人のダンスユニット「KBDホーリーナイト」による新たなダンスの様子も公開されている。5月3日から全国で公開される『ラストコップ THE MOVIE』は、30年の昏睡状態から目覚めた熱血刑事の京極と、「草食系」の若手刑事・望月がバディを組んで様々な事件に挑む様を描いたドラマ『THE LAST COP/ラストコップ』の映画版。京極たちが所属する横浜中央署に導入された人工知能が巻き起こす騒動を描く。