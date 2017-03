3月18〜19日の全国動員ランキングが興行通信社より発表され、アニメーション映画『SING/シング』が初週土日動員42万2000人、興収5億4600万円をあげ初登場1位に輝いた。同スタジオ製作の『ミニオンズ』(15)が初週土日動員44万9000人、興収5億4598万円、『ペット』(16)が初週土日動員37万人、興収4億6746万円という数字だったことを考えると、『ミニオンズ』『ペット』同様に40〜50億円のヒットが見込める好スタートと言えるだろう。その他初登場組を見ていくと、5位に『映画プリキュアドリームスターズ!』、6位に『劇場版 黒子のバスケ LAST GAME』、7位に『3月のライオン 前編』、9位に『ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜』がそれぞれランクイン。『映画プリキュアドリームスターズ!』は初週土日動員13万5000人、興収1億5800万円をあげた。前作『映画 プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!』が初週土日動員11万6015人、興収1億3350万円という数字をみると、上々の滑り出しといえるだろう。『劇場版 黒子のバスケ LAST GAME』は初週土日動員12万4000人、興収1億9000万円だった。初登場5本のうち4本、ベスト10では実に7本がアニメ映画だった一方、29週連続ベスト10以内という歴史的な大ヒットを記録した『君の名は。』がついに圏外となった。3月18日〜19日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:SING/シング第2位:モアナと伝説の海第3位:映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険第4位:ラ・ラ・ランド第5位:映画プリキュアドリームスターズ!第6位:劇場版 黒子のバスケ LAST GAME第7位:3月のライオン【前編】第8位:チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜第9位:ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜第10位:劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール−