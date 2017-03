© 2017 Apple Inc.

新型iPad(iPad Pro 2)の発売にともなう作業のためか、Appleが自社のウェブサイトで展開するApple Online Storeのメンテナンスを行うと発表しました。

発売前にApple Storeのメンテナンス実施

これまでも新製品の発売・予約受付の開始前にApple Online Storeのメンテナンスが実施されてきました。

新製品の購入・予約が行えるウェブページやシステムを追加するためと考えられます。

一方でシステムの維持・管理のために実施されることもあるので、新製品が必ず登場するわけではありません。

本日のApple Online Storeのメンテナンスは16時から21時半まで行われる予定です。

9.7インチiPad Pro 2を発売?

9.7インチの第2世代iPad Pro(iPad Pro 2)が今週発表される、という噂が出ていました。プロセッサをA9XからA10Xに更新しただけのマイナーチェンジになるとされ、発表イベントの開催はないとも言われています。

今夜行われる予定のメンテナンスは、この9.7インチiPad Pro 2をApple Online Storeに追加するための作業とも考えられます。

一方でウェブサイト『9to5Mac』は、9.7インチ・12.9インチiPad Pro 2と10.5インチの新型iPadはイベントで同時に発表されるという噂も報じており、これが正しければ今回のメンテナンスとの関係はなさそうです。

新色iPhone 7・128GB版iPhone SEを発売?

新型iPadと同じく、今春発表と噂されていた新色『iPhone 7』や128GB版『iPhone SE』が発売される可能性もあります。

さらにMacの新モデルが発売される可能性も指摘されるなど、今回のメンテナンスがどんな目的で実施されるのかは現時点で不確かです。

