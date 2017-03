健太と前々から一緒に作ろうって約束してた炊飯器ケーキできた〜(*^^*) 実は担任の先生からレシピを教わるってゆー。笑 健太は自分で一から作れたのが相当嬉しかったようでケーキ焼けたら謎のダンスして喜んでいた。笑 食後なのに一切れペロッと食べてもぅ一切れ食べようとしてる〜(T△T)でぶるぞ〜。 #炊飯器ケーキ #スイーツ #ケーキ #cakes #sweets

A post shared by ゆり (@yuri455555) on Jun 7, 2016 at 2:17am PDT