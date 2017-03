「EXILE」「三代目J Soul Brothers」「E-girls」らが所属する「LDH」と日本テレビが共同で立ち上げたエンタテインメントプロジェクト「HiGH&LOW」劇場版の続編2作のタイトルが、「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」「HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION」 に決定した。あわせてキャスト陣も発表され、続投・初出演含め総勢100人超の陣容となることが明らかになった。

ドラマや映画、ライブツアーなどさまざまな形態で物語が展開される同プロジェクトは、若者たちが群雄割拠の「SWORD地区」で巻き起こす一大抗争を描いた。これまで2作のテレビドラマが放送され、劇場版である「HiGH&LOW THE MOVIE」は興行収入21億円の大ヒットを記録した。続編2作のタイトルは、男たちの熱い戦いと友情ドラマのクライマックスを予感させる。

続投キャストには、「EXILE TRIBE」のAKIRA、TAKAHIRO、登坂広臣、岩田剛典、白濱亜嵐らをはじめ、窪田正孝、林遣都、小泉今日子ら。新キャストには津川雅彦、岸谷五朗、加藤雅也、笹野高史、高嶋政宏、木下ほうか、渡辺裕之、矢島健一、堀部圭亮、斎藤洋介といった演技派から、若手注目株の中村蒼、天才子役の鈴木梨央ちゃん、ハリウッドでも活躍する祐真キキが名を連ねている。

さらに「三代目J Soul Brothers」からNAOTOと小林直己、「GENERATIONS」から関口メンディー、「THE RAMPAGE」からLIKIYA(ELLYの実弟)も参戦。格闘技界から武田幸三、愛知・名古屋発のアイドルグループ「BOYS AND MEN」から水野勝、田中俊介、“2.5次元俳優”としても活動する廣瀬智紀、松田凌、特撮ヒーロー作品でも脚光を浴びた西川俊介、陳内将、佐野岳らが脇を固めている。

「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」は8月19日、「HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION」は11月11日から全国で公開される。