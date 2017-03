人気グループ・ V6 の最新シングル「Can’t Get Enough/ハナヒラケ」(15日発売)が初週売12.9万枚を売り上げ、3/27付 オリコン 週間シングルランキング2位に初登場。前作「Beautiful World」(昨年6月発売)の累積12.7万枚を発売1週目で上回る好スタートを切った。今作で「シングルTOP10入り連続年数」を、1995年のデビュー曲「MUSIC FOR THE PEOPLE」(1995年11/13付=最高位3位)から23年連続に更新(達成年はオリコン年間ランキングの集計期間に基づく)。これまで22年連続で並んでいた安室奈美恵を上回り、アーティスト歴代単独1位となった。