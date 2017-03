人気ドラマ『THE LAST COP/ラストコップ』(日本テレビ系)の映画化作品『ラストコップ THE MOVIE』(5月3日公開)にて、本予告編映像が解禁となった。またドラマ版から引き続き、主題歌をロックバンド・BLUE ENCOUNTが担当、本作のために書き下ろした楽曲「さよなら」が収録されている。『THE LAST COP/ラストコップ』は、30年の昏睡状態から突如目覚めた、現代の常識も世間の空気も全て無視した時代錯誤な熱血昭和デカ:京極浩介(唐沢寿明)と、京極とバディを組むことになった草食系の平成刑事:望月亮太(窪田正孝)の凸凹コンビが、豪快かつ破天荒な捜査で事件を解決する様を描くアクションコメディ。解禁された映像では、横浜中央署に導入された最新鋭の人工知能が引き起こす<人類滅亡の危機>という未だかつてない大事件に、京極と亮太の命知らずな“最凶”凸凹コンビがまたしても果敢に挑む様子が。しかし一方で、ドラマでは実現することの無かったキスを迫る亮太に「黙ってろ!この前髪直毛野郎!」と突如罵る、京極の娘で亮太の恋人・結衣(佐々木希)の姿に続き、劇中の亮太のキメ台詞「はやく帰りてぇ〜なぁ!」が本作でも披露され、ハチャメチャなギャグシーンの連続を予感させる。後半では突然路上で胸を押さえ吐血する京極の姿も垣間見え、「さらば、京極―」という不穏なテロップ。自らの死を覚悟しながら「最後まで目に焼き付けてほしい」と語る京極の生きざまに、亮太は、これまで京極に教わった全てを持って答えようと奔走するが…。最後に、亮太が静かに流す、一筋の涙の意味とは―。本作では唐沢と窪田のコンビに加えて佐々木、さらに藤木直人、小日向文世、和久井映見、黒川智花、竹内涼真、桜井日奈子、武田玲奈、伊藤沙莉ら、存在感抜群のお馴染みキャストと、加藤雅也、吉沢亮ら映画版オリジナル新キャストも登場、豪華な面子が名を連ねている。