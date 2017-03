BS12 トゥエルビにて、3月25日(土)昼5時より「田口 淳之介 -TO THE NEXT LEVEL-」が放送。KAT-TUNの元メンバー・田口淳之介に密着したドキュメンタリーで、グループの脱退、そして事務所の退社を経てソロアーティストの道を歩み始めた田口の“今”を追っている。

【写真を見る】「自分はこんなに主張が強いんだと思った」と話す、田口淳之介のライブパフォーマンス/(C)BS12 トゥエルビ

同番組は昨年11月、初めてのソロライブを控え、グッズの打ち合わせに臨む田口の様子から始まる。ライブのリハーサルや、海へのドライブなどにも同行。本人の独白に加え、KAT-TUNのメンバーだったころから振り付けを担当しているダンサーら、関係者・友人のインタビューもふんだんに盛り込まれている。

その中で繰り返されるのが「音楽性」という言葉だ。田口は「自分の生き方を考えていて、音楽というものが自分の心の中の大きな部分を占めていることに気付いた」と語る。

だが、「自分が自分であることを大事にしたい」「“これが僕なんだ”とみんなに伝えたい」。そう話す田口から“解放感”が感じられないのは、本人の言葉通り、「応援してもらえるかという不安」がいくらか残っているためだろうか。

無謀と思われる選択をした田口だが、終始飾らない言葉で現在の心境、そして決意を明かす。「あ、田口はこういうところに行ったんだ。進化しているんだということを、前の仲間たちにも見せたい」と話す田口の思いは届くのか…。

春にメジャーデビューを控え、田口は「これからの僕から目を離さないでいてほしい」とカメラを見据えてメッセージを送る。