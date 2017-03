思い込みは捨てて

自分が望むように進もう

01.

受け身な姿勢はやめて

自分を信じて行動

02.

結果ではなく

プロセスを大切に

03.

努力を続ける

自分を認めてあげる

04.

周りに流されずに

やりたい事だけをやる

05.

人生は

自分で作るもの

06.

人をしっかりと見極める

07.

愚か者に

時間を使わない

08.

今の自分を受け入れて

満足する

09.

嫌なことは

きれいさっぱり忘れる

10.

目の前にある

「幸せ」を大切に

11.

毎日に感謝して

思いのまま生きよう

Licensed material used with permission by Elite Daily