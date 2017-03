Inc.:あなたが、その分野で起業しようとは考えもしないであろう、急性中の産業がたくさんあります。世界的なビジネス情報機関、IBISWorldの広範な調査がそのことを教えてくれます。まだ巨大産業とは言えませんが、大きなポテンシャルを秘めているものばかりです。

1. りんご酒の製造。クラフトビールの流行が一役買っています。お酒好きの人たちは、新しいビールを試しながら、ほかのお酒にも目を配ります。IBISWorldによると、りんご酒市場は2016年に27%の成長が見込まれるそうです。

2. スマートメーター。住宅市場の回復と電力網の現代化により、スマートメーターの需要が伸びています。スマートメーターは、電力使用状況をリアルタイムでモニターするほか、ピーク時の使用量も調整してくれます。IBISWorldは、今後5年間で11.3%の成長を見込んでいます。

3. ペット保険。ペット保険は、年間14%の成長率を誇る8億ドル産業です。IBISWorldは、化学療法、CTスキャン、移植といった高度先進医療がペット界に普及するのにあわせて、ペット保険産業も成長を続けると予想しています。

4. 医療用接着剤。この産業のおかげで、今では、創傷や傷あとを縫合よりもうまく閉じられる方法が開発されています。IBISWorldによれば、医療用接着剤市場が年間11%伸びている理由は、接着の強さ、使いやすさに加え、美容整形手術での評判が追い風になっているのだそうです。

5. オンラインでのアート販売。ハイエンド・アートはEコマースに遅れて参入しましたが、IBISWorldは、この分野が今後5年間に年間9%成長すると予測しています。絵画やドローイングが市場の大半を占めており、海外からの引き合いもあります。

6. フェンスの建設。住宅市場では、新築、リノベーション、業務用、いずれにおいても、フェンス建設企業が業績を伸ばしています。いくつもの企業が2009年と2010年の間に業界を去りましたが、IBISWorldは、成長率は5%に回復すると見込んでいます。



The 6 Best Industries That You Probably Didn't Know Existed|Inc.

Kimberly Weisul(訳:伊藤貴之)

Photo by Shutterstock