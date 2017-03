振るとカシャカシャ音が鳴る♪今話題の“ガチャガチャクッキー”って何？

しつこく連投すみません💦 * 一度に複数枚投稿すればいいのですが…ギャラリーにずらーっと並べてみたくて💕 * * #チャーリーブラウン &#スヌーピー の#シャカシャカクッキー ❤ * * ひぃちゃんの可愛いスヌちゃんたちの#ひぃ型 と、なみなみカード型を合体させて、つくってみました✴ * * チャーリーとスヌちゃんが、ありがとう❤の気持ちを伝えるメッセージカードを持ってくれています💕 * * 名づけて… #プラカードクッキー 😆 * * 右上のスヌちゃん…飴ちゃん失敗して、穴ぽこできちゃった⤵ シャカシャカが飛び出てこないように、ハートを乗せてみました😅😅😅 * * #ガチャガチャクッキー #クッキー #手作りクッキー #型抜きクッキー #手作りおやつ #プレゼント #ママの手作り #クッキングラム #ペコリ #ママリ #コッタ #コモナ #暮らしニスタ #snoopy #charliebrown #homemadecookies #shakashaka #cookingram #pecolly #mamari #cotta #comona #kurashinista #instagramjapan #ouchigohan

A post shared by Miki Fujimoto (@miki.fujimoto_miasy) on Mar 13, 2017 at 11:05am PDT