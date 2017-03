『HiGH&LOW』の新作映画2作品のタイトルが決定。あわせてキャストが発表された。EXILE、三代目J Soul Brothers、GENERATIONSをはじめとするLDH所属のアーティストたちが参加し、映画やドラマ、ライブツアー、漫画などのメディアミックスを展開している『HiGH&LOW』プロジェクト。新作映画は5つのチームが拮抗する「SWORD地区」の覇権を巡る男たちの争いを描いた映画『HiGH&LOW THE MOVIE』の続編にあたり、『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』のタイトルで、8月19日と11月11日にそれぞれ公開される。両作には、AKIRA、TAKAHIRO、青柳翔、登坂広臣、岩田剛典、鈴木伸之、町田啓太、黒木啓司、ELLY、白濱亜嵐といったEXILE TRIBEのメンバーや、窪田正孝、林遣都、山田裕貴、ゴールデンボンバー、YOU、飯島直子、豊原功補、岩城滉一、小泉今日子らこれまでのキャストが引き続き出演。さらに新キャストとして中村蒼、鈴木梨央、祐真キキ、津川雅彦、岸谷五朗、加藤雅也、笹野高史、高嶋政宏、木下ほうか、渡辺裕之、矢島健一、堀部圭亮、斎藤洋介、佐野岳らが出演するほか、EXILE TRIBEからはNAOTO、小林直己、関口メンディー、LIKIYAらが新たに参加する。また水野勝(BOYS AND MEN)、田中俊介(BOYS AND MEN)、廣瀬智紀、松田凌、武田幸三、黒石高大、武尊、城戸康裕も含む39人の新キャストが発表された。メインキャストは100人を超えるという。