EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの映画新作2作のタイトル、および出演キャストが18日、明らかになった。

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果に。22日からはCLAMPによるコミックが週刊少年マガジンにて連載される。

この度明らかになった新作のタイトルは『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)。映画第1弾の『HiGH&LOW THE MOVIE』続編にあたる。

シリーズ作に出演してきた AKIRA、TAKAHIRO、⻘柳翔、登坂広臣、岩田剛典、鈴木伸之、 町田啓太、鄢木啓司、ELLY、白濱亜嵐らEXILE TRIBEメンバー、窪田正孝、林遣都、山田裕貴、ゴールデンボンバーといった各チームの人気キャスト、YOU、飯島直子、豊原功補、岩城滉一、小泉今日子などの豪華俳優陣は続投が決定。

さらに新たに、津川雅彦、岸谷五郎、加藤雅也、笹野高史、郄嶋政宏、木下ほうか、渡辺裕之、矢島健一、堀部圭亮、斎藤洋介ら演技派キャストが集結する。また、若手の演技派俳優として注目されている中村蒼、天才子役・鈴木梨央、米ドラマ『HEROES』出演の女優・祐真キキと話題のキャスト陣が揃った。

EXILE TRIBEからは、EXILE/三代目 J Soul BrothersのNAOTOと小林直己、EXILE/GENERATIONSの関口メンディ―、1月にメジャーデビューを果たしたTHE RAMPAGEのメンバーで、三代目 J Soul Brothers・ELLYの実弟でもあるLIKIYAが登場する。

さらに、関口と最強のスポーツ男子を決める闘いを繰り広げてきた俳優の佐野岳、格闘技界でも活躍してきた、武田幸三、鄢石高大、武尊、城戶康裕が参戦。名古屋発のアイドルグループグループ・BOYS AND MEN(ボイメン)の水野勝、田中俊介、2.5次元舞台でも広く活躍し日本テレビ系ドラマ『男水!』では熱い演技を見せた廣瀬智紀、松田凌と、様々なエンタテインメント分野から出演者が集結。

加えて、特撮ヒーロー作品への出演でも話題となった⻄川俊介、陳内将や、尚玄、池上幸平、夕輝壽太、岩永ジョーイ、⻘木健、清原翔、守屋光治、中谷太郎、JAY、⻄村一輝、葉加瀬マイと、合計39名の新キャストが明らかになった。総勢100名を超えるメインキャスト&キャラクターが“超全員主役”で熱い戦いを繰り広げることとなる。

○各チーム詳細

【山王連合会】岩田剛典・鈴木伸之・町田啓太・山下健二郎・佐藤寛太・佐藤大樹・八木将康・岩谷翔吾・山本彰吾

【White Rascals】鄢木啓司・遠藤雄弥・稲葉友・胗俊太郎・⻤龍院翔・喜矢武豊・歌広場淳・樽美酒研二/ 廣瀬智紀・松田凌・⻄川俊介・⻄村一輝

【⻤邪高校】山田裕貴・鈴木貴之・一ノ瀬ワタル・鈴木昴秀・龍/前田公輝/⻘木健・清原翔・陣内将

【RUDE BOYS】窪田正孝・佐野玲於・ZEN・永瀬匡・佐野岳

【達磨一家】林遣都・阿部亮平・小澤雄太/水野勝・田中俊介・守屋光治

【苺美瑠狂】小島藤子・工藤綾乃・楓・佐藤晴美・山口乃々華・城戶愛莉

【DOUBT】中村蒼・秋山真太郎・武田航平

【MIGHTY WARRIORS】ELLY・大屋夏南・野替愁平・白濱亜嵐・ANARCHY/NAOTO・関口メンディ―・LIKIYA・祐真キキ

【雨宮兄弟】TAKAHIRO・登坂広臣/斎藤工

【ムゲン】AKIRA・⻘柳翔・郄谷裕之・岡見勇信/井浦新

【九龍グループ・会⻑】津川雅彦・岩城滉一・岸谷五朗・加藤雅也・笹野高史・郄嶋政宏・木下ほうか・中村達也・ 早乙女太一

【九龍グループ・組員】小林直己/武田幸三・鄢石高大/夕輝壽太/尚玄/橘ケンチ・小野塚勇人・白石朋也・荒木秀行/ 渡邉紘平

岩永ジョーイ・中谷太郎・JAY・武尊・城戶康裕 天野浩成・藤井萩花・藤井夏恋・坂東希・池上幸平・中井ノエミ・葉加瀬マイ

⻑谷川初範・渡辺裕之・矢島健一・堀部圭亮・斎藤洋介・鈴木梨央/YOU/飯島直子/豊原功補/小泉今日子