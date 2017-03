元KAT-TUNの田口淳之介(31)がソロ転身後初めて出演するドキュメンタリー番組「田口 淳之介 -TO THE NEXT LEVEL-」が、25日に全国無料放送のBS12 トゥエルビで放送される。

昨年3月末にKAT-TUNを脱退し、ジャニーズ事務所も退社した田口。同年11月にシングル「HERO」をリリースし、ソロアーティストとしての活動をスタート。来月5日には、ユニバーサルミュージックからメジャーデビューシングル「Connect」を発売する。

「自分の生き方を考えていて、音楽というものが自分の心の中の大きな部分を占めていることに気づいた。ここに至るまで応援してくれたファンの皆さんに感謝している」。そう語る田口の初めてのソロライブにカメラが密着。一切の妥協を許さないリハーサルの様子や、ソロ活動に対する不安を振り払うように向かった海へのドライブなどにも同行する。

田口は「いざ活動を始めて『どんな反応があるんだろう?』とか『素直に応援してもらえるのか?』という不安があったけど、自分が本当にリスペクトする人たちの力を借りて楽曲を作って、ソロライブではいま振り返っても胸が熱くなるような、良い経験もさせてもらった」と話す。

さらに「ステージに出た瞬間に待っていてくれていたファンの方々の顔が全部見えて、感極まった部分もあったし、ホッとした思いもあったし、見せてやるぞっていう気合も入った。10代からいろいろやってきたことっていうのはやっぱり自分のベース。そこには感謝しかない。今後の僕から目を離さないでいてほしい」と力強く語っている。

「田口 淳之介 -TO THE NEXT LEVEL-」は3月25日(土)夕方5時〜5時30分に放送。(編集部・中山雄一朗)