PMS¤Î²ò¾Ã¤äÀ¸Íý¼þ´ü¤Î°ÂÄê¤â¡ª°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¥Ô¥ëÉþÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤Ï
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢À¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ÖºÝ¡¢Ëè²óÈòÇ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Ç¥¿±¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ô¥ë¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥ë¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤±¤·¤¿½÷À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶äºÂ¤Î±¡Ä¹¤Ç¤¢¤ëÃÓ²¼°é»Ò°å»Õ¤Ë¡È¥Ô¥ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡Ä
¡ØWooRis¡Ù¤¬30¤«¤é50Âå¤Î½÷À500Ì¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈòÇ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÈòÇ¥Ë¡¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥ó¥É¡¼¥à¤¬123Ì¾¡Ê24.6¡ó¡Ë¤È°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ô¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÈòÇ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«22¿Í¡Ê4.4¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡¦Í§¿Í¤Ï¡¢¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¥Ô¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·ù°´¶¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È¥Ô¥ë¤Ã¤Æ°û¤à¤È¶ñ¹ç°¤¯¤Ê¤ë¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤«¤éÉÝ¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡Ö¡È¥Ô¥ë¤ò°û¤à¤ÈÂÀ¤ë¡É¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢°û¤à¤Î¤Ï·ù¡£¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ÎÊý¤¬¼ê·Ú¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¦¶µ°é´Ø·¸¡Ë
³Î¤«¤Ë¥Ô¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÓ²¼°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡ª
¡Ö¥Ô¥ë¤Ë¤Ï¡¢»ÒµÜÆâËì¾É¤äÍñÁã¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Ê¢ÄË¡¦ÅÇ¤µ¤¡¦²¼Î¡¡¦Æ¬ÄË¤È¤¤¤Ã¤¿·î·ÐÉÂ¤ä¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¦Í«Ýµ¡¦¿©ÍßÄã²¼¡¦·ñÂÕ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿PMS¡Ê·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â²þÁ±·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
·î·Ð¼þ´ü¤ÎÄ´À°¤ä¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤â
·î·Ð¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¿É¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢PMS¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£PMS¤È¤Ï¡¢·î·ÐÁ°¤Î3Æü¤«¤éÄ¹¤¤¿Í¤À¤È10ÆüÄø¤âÂ³¤¯¡È¿´¤ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¡É¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ç¤¢¤ë¸Â¤êÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤·î·Ð¡£¤½¤ó¤Ê·î·Ð¼þ´ü¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ô¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖQOL¤¬¾å¾º¤·¡¢½÷ÀÀ¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¤È¤é¤¨¡¢»Å»ö¡¢·ëº§¡¢Ç¥¿±¤ä½Ð»º¤òÁ°¸þ¤¤ËË¾¤à·¹¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
QOL¤È¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡È¤É¤ì¤À¤±¿ÍÀ¸¤Ë¹¬Ê¡¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦º¬ËÜ¤ò´î¤Ó¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢½÷À¤Ç¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤¤ËèÆü¤ò¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
PMS¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤ÏÁêÅö¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö40Âå¤ÏÈòÇ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ç·î·Ð¼þ´ü¤âÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£¼þ´ü¤ÎÄ´Àá¤â´Þ¤á¡¢¥×¥ì¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ë¤â¡¢¥Ô¥ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍñÁã¤¬¤ó¡¢»ÒµÜÆâËì¤¬¤ó¤Î¸º¾¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ç¤â¡¢¥Ô¥ë¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤Î¸º¾¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤¿¤À¡¢¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤â¥¢¥ê¡ª
¤¿¤À¤·¡¢¥Ô¥ë¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ô¥ëÉþÍÑ¤Î½é´ü¤Îº¢¤Ë¤ÏPMS¤Ë»÷¤¿¶»¤Î¤Ï¤ê¡¢¤Ï¤µ¤¡¢¤À¤ë¤µ¡¢¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤¬3¡Á5Æü¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢·ìÀò¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ô¥ë¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉþÍÑ¤·¤Ê¤¤½÷ÀÃ£¤Î2¡Á5ÇÜ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬UP¤·¤Þ¤¹¡×
¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢PMS¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÍÑ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤â¼«Á³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ìÀò¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NPOË¡¿ÍÆüËÜ·ìÀò¾É¶¨²ñHP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
·ìÀò¾É¡áÀÅÌ®·ìÀòºÉÀò¾É¡ÊVTE; Venous thromboembolism¡Ë¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÅÌ®·ìÀòºÉÀò¾ÉVTE¤Ï¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÈÆ±¤¸¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´í¸±°ø»Ò¡Ê¡·ì±Õ¤Î¶Å¸ÇÇ½Ð¶¿Ê¡¢¢·ìÎ®¤ÎÄäÂÚ¡¢£·ì´ÉÆâÈé¤ÎÂ»½ý¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤Ã¤È¹âÎ¨¤ËÈ¯À¸¤·¡¢°Õ³°¤È¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Çµ¯¤³¤ë¡¢¤¤¤Î¤Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤À¤«¤é·ìÀò¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥ë¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´ÆÀ¤Æ¡¢¥Ô¥ë¤Î½èÊý¤ò¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«ÉØ¿Í²Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÓ²¼°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¿åÊ¬¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¤ì¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ô¥ëÉþÍÑ¤òË¾¤à¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤º°ìÅÙÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡È¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¡É¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Â¿¤¤¿Í¤È¤Ï¡Ä
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤ËºÝ¤·¤ÆÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë40ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é50Âå¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¿Í¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤¬Â¿¤¤¿Í¡¢Ã¦¿å·¹¸þ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¿Í¡¢ÂÀ¤ê²á¤®¡ÊBMI30°Ê¾å¡Ë¤Î¿Í¤ä·ì°µ¤Î¹â¤¤¿Í¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°Ì®¹Å²½·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¹â¤á¤È¤«¡Ä¡ÄÃæÀ»éËÃ¤¬¹â¤á¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä·ìÀò¾É¤Î²ÈÂ²Îò¤Ê¤É¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨ÉþÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¶ãÌ£¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤ò¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢º£°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë´û±ýÎò¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯ÉþÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ìÀò¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ì¤ÐÂçÊÑÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·î·ÐÉÂ¤äPMS¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤ÎÊý¡¢³Î¼Â¤ÊÈòÇ¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Ô¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡»°±º´õ»Þ¡Ë
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏ¡Û
¢¨ ÃÓ²¼°é»Ò¡¦¡¦¡¦¤¤¤±¤·¤¿½÷À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶äºÂ±¡Ä¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
·ìÀò¾É¤È¤Ï - NPOË¡¿ÍÆüËÜ·ìÀò¾É¶¨²ñ¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤ Êø¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¡ÄÌá¤¹¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡×¤Î¥«¥®2¤Ä Â¨¿²¤ÎÉ×¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¡ª¡Ö¿²¤Ä¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ï ¥«¥é¥À¤ÎÎä¤¨¤â¡ÄÂçÅ¨¡ª¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤ò°¤¯¤¹¤ë¡×À¸³è½¬´·4¤Ä ¡Ö²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡×¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤ë¡©°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ä¼õ¿Ç¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀáÌó¤¹¤ëÊýË¡ ²«º½ÅþÍè¡ª¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¡Ö¥É¥ó¥É¥ó½ý¤á¤Á¤ã¤¦¡×¤ä¤ê¤¬¤ÁNGÂÐ½èË¡2¤Ä