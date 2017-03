特別番組『東京ミラクルシティ』が、3月22日にNHK総合で放送される。『東京ミラクルシティ』は「東京」をテーマに、一般の人々によってスマートフォンアプリで撮影された膨大な映像を、クリエイターがそれぞれの目線で編集するという企画。今回は第1弾として、関和亮、長添雅嗣、長久允の3人が監督を務めた映像作品を放送する。PerfumeのPVやアートワークで知られる関の作品は、東京在住の外国人たちが日本の正月を捉えた映像を用いた『東京 NEW YEAR』。ももいろクローバーZのPVや東京駅のプロジェクションマッピングなどを手掛ける長添は、若者が「ヤバイ」と感じて撮影した物や風景の動画を集めて『東京 YABAI!』を制作した。CMプランナーで映画作品の制作も行なっている長久は、中学3年生の女子生徒が「卒業」をテーマに撮影した映像を『東京 GRADUATION』として作品化している。なお『東京 NEW YEAR』にはtofubeatsが楽曲“Tokyo New Year”、『東京 YABAI!』にはDAOKOが楽曲“BOY”をそれぞれ提供。番組ナレーションを佐藤健が務める。