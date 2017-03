01.

比べられることに慣れている

02.

何をしても「反抗的」と思われがち

03.

問題にぶち当たっても立ち直りが早い

04.

どんな環境にもすぐに順応できる

05.

間に挟まれてもうまく対処

06.

基本的にケンカが強い

07.

掘り下げると一番おもしろい

08.

武器を使わず理論で交渉

09.

欲しいものは全力で手に入れる

10.

分け合うことが得意

11.

褒められることは目的じゃない

Licensed material used with permission by Elite Daily