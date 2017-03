【AFP=時事】 ディズニー (Disney)は15日、人気アニメ作品を実写化した映画『 美女と野獣 (Beauty and the Beast)』について、 マレーシア の検閲当局が「同性愛」を描いたシーンをカットしたことを受け、同国では公開しないことを明らかにした。「ハリー・ポッター(Harry Potter)」シリーズでも知られるエマ・ワトソン(Emma Watson)らが出演している『美女と野獣』の実写版では、ディズニー映画としては初となるLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)の登場人物が描かれているが、世界中の宗教団体から怒りの声が上がっていた。マレーシア映画検閲委員会(Film Censorship Board of Malaysia)のアブドゥル・ハミド(Abdul Halim Abdul Hamid)委員長は地元メディアに対し、「同性愛」を描いたシーンが映画からカットされ、公開が認められたと述べていた。しかしディズニーの広報担当者は15日、AFPに対し「映画の内容はマレーシア向けにカットされていないし、今後もその予定はない」と言明。同国での映画公開が見送られることになった。マレーシアでは当初、16日に公開される予定だった。マレーシアでは同性愛は違法とされ、同性間の性行為には禁錮刑、体刑、罰金が科せられる可能性がある。【翻訳編集】AFPBB News