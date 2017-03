カプコンから2017年3月18日に発売される『モンスターハンターダブルクロス』と、人気コミック『名探偵コナン』のコラボレーションが決定しました。

【すべての画像や動画はこちら】

……が、今回のコラボレーションではコナンのメインキャラクターではなく、「全身黒ずくめの犯人」が対象となるため、ネットでは早速「公式が壊れた!!」「草生える」とざわつかれていました。

コラボレーションで登場するのは、犯人をモチーフにした「【防具 】犯人」を生産できるクエスト。ダウンロードコンテンツとして登場するそうです。さらに、モンスターハンターシリーズに登場した、「コナン」をモチーフにしたオトモ防具「探偵ネコシリーズ」も復活が決定しました。二つをそろえればゲーム中でコナンごっこも楽しめます。







『モンスターハンターダブルクロス』はニンテンドー3DSシリーズ対応。希望小売価格はパッケージ版5,800円(税別)、ダウンロード版5,546円(税別)となっています。

(C)青山剛昌/小学館

(C)CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.