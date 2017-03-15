¼Â¼Ì¡ØÀÆ¦·¡Ù¤Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤é½Ð±é¡¡ÆÃÊó¤Ç¡Ö»³ºê¸¿Í¼Â¼Ì¤ä¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Í¡©¡×
±Ç²è¡ØÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆÃÊó¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê9Ëç¡Ë¡Û
ËãÀ¸¼þ°ì¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤òÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤¹¤ëÆ±ºî¡£Ä¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤òË¾¤à¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÆÌÚÆïÍº¤¬¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÊ¸²½º×¡ØPKº×¡Ù¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë»³ºê¸¿Í¤¬ÀÆÌÚÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÆÌÚ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¾È¶¶¿´ÈþÌò¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢ÀÆÌÚ¤ÎÁêËÀ¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÇ³Æ²ÎÏÌò¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¡¢°Ç¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò»ý¤Ä¡ÖÃæÆóÉÂ¡×¤Î³¤Æ£½ÖÌò¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢³Øµé°Ñ°÷Ä¹¡¦³¥Ï¤µÏ»ÖÌò¤Î³Þ¸¶½¨¹¬¡¢Ë½ÁöÂ²¤Î¸µÁíÄ¹¡¦·¦Ã«¿Ü°¡Ï¡Ìò¤Î²ìÍè¸¿Í¡¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦Ä³Ìî±«ÎÐÌò¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢¹»Ä¹¡¦¿ÀÅÄÉÊ½õÌò¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¡£
ÆÃÊó¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤Ë²«¿§¤Î´ã¶À¤ò¤·¤¿ÀÆÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£ÀÆÌÚ¤ò±é¤¸¤ë»³ºê¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ½¹ðÊÔ¤ò¤´Í÷¤Î³§ÍÍ¡£º£¡¢»³ºê¸¿Í¼Â¼Ì¤ä¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Í¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËÍ¤ÏÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÆ±ºî¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢4·î¤Ë´°À®Í½Äê¡£10·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£»³ºê¸¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ç°´ê¤ÎÊ¡ÅÄÁÈ¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢É½¾ð¶Ú¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¡¢³Ú¤·¤à»ö¤¬°ìÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÍ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À§Èó³§ÍÍ¤Ë¤â·à¾ì¤Ç¾Ð¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡È±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢É½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¿´¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¾È¶¶¿´Èþ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÆÌÚÆïÍº¤¬Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤È¤¤¤¦²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»³ùõ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÆÌÚ¤¬¹¥¤¤À¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤ò±£¤·¤Æ¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¾È¶¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îä¤¿¤¤ÀÆÌÚÆïÍº¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»³ùõ¤µ¤ó¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢»³ùõ¤µ¤ó»Ï¤á¡¢½éÆü¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Ü¥±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¸À¤¦¤°¤é¤¤¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¥Ï¥¸¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¿·°æ¹ÀÊ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØÄæ¤ê¤ÈÈýÌÓ¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢²¿¤Î»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËãÀ¸ÀèÀ¸¤ËÊä½þ¶âÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù
¢£µÈÂôÎ¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡×¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢Ï¢ºÜÅö½é¤«¤éËè½µ·ç¤«¤µ¤ºÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Ì²½¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤¹¤ë¤Ê¤é³¤Æ£¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¡¼¥¯¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦¼ê¤Ë½É¤ë°Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³Þ¸¶½¨¹¬¤Î¥³¥á¥ó¥È
Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤È¡¢30Âå¤Ç¹â¹»À¸¤¬¤Ç¤¤ëÉÔ°Â¤È´ò¤·¤µ¤È¡¢PK³Ø±à¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¥â¥Á¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
³¥Ï¤¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç®¤¯¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°²¿¤«¤¬¤º¤ì¤Æ¤ëÃË¡£
ËÍ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÄ«µ¯¤¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»ö¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½é¤á¤Æ¤Î¡ß¡ß¤òÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ë°Ñ¤Í¡¢Í¥¤·¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ìÍè¸¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
·¦Ã«¿ÜÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢²ìÍè¸¿Í¤Ç¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¡ÖÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë»³ùõ¸¿Í·¯¤ÏÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¥ä¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ´é¤Î¶ÚÆù¤¬¾¯¡¹¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Î¥³¥á¥ó¥È
´ÆÆÄ¤«¤éÌòºî¤ê¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌò¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢Ä³Ìî±«ÎÐ¤È¤¤¤¦¡¢¸Õ»¶½¤¤±³½¤¤¥Þ¥¸¥·¥ã¥óÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤³¤Ö¤ëÅ¬¤·¤¿Ìò¤Ç¤·¤¿¡£
¸Õ»¶¤ä±³¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¸«»ö¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Ç¤¹¡£
»³ùõ¸¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸¶ºî¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ì¹¬¤¤¸¿Í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º´Æ£ÆóÏ¯¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥í¥±¾ì½ê¤¬±ó¤¯¡¢2»þ´ÖÈ¾³Ý¤±¤Æ¹Ô¤¡¢»£±Æ¤Ï4Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ï¹»Ä¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¡ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïº£¤µ¤é²¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢2»þ´ÖÈ¾¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤òÇÒ¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËãÀ¸¼þ°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
È±¤Î¿§¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥¬¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë»þ¡Ø¸«¤¿ÌÜ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¸¶ºî¤Ë´ó¤»¤ë¤«¡©¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÇº¤ß½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¤È¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÜ¤é¤ì¡¢Ãé¼Â¤Ë¤ä¤ê²á¤®¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤ë¡Ä¡£¤Þ¤¡ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¾å¼ê¤¯´Ö¤ò¼è¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¡ªÀÄÈ±¡ª¥±¥Ä¥¢¥´¡ª¡Ä¤Ï¤¤¡¢¤·¤«¤·¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ä°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡ª´ñÈ´¤Ê³Ê¹¥¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥ÈÃ£¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤ÎÉÔ°Â¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤È¤Ï¸ø³«¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡ÚÆÃÊó¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê9Ëç¡Ë¡Û
ËãÀ¸¼þ°ì¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤òÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤¹¤ëÆ±ºî¡£Ä¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤òË¾¤à¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÆÌÚÆïÍº¤¬¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÊ¸²½º×¡ØPKº×¡Ù¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë»³ºê¸¿Í¤¬ÀÆÌÚÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÆÌÚ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¾È¶¶¿´ÈþÌò¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢ÀÆÌÚ¤ÎÁêËÀ¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÇ³Æ²ÎÏÌò¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¡¢°Ç¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò»ý¤Ä¡ÖÃæÆóÉÂ¡×¤Î³¤Æ£½ÖÌò¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢³Øµé°Ñ°÷Ä¹¡¦³¥Ï¤µÏ»ÖÌò¤Î³Þ¸¶½¨¹¬¡¢Ë½ÁöÂ²¤Î¸µÁíÄ¹¡¦·¦Ã«¿Ü°¡Ï¡Ìò¤Î²ìÍè¸¿Í¡¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦Ä³Ìî±«ÎÐÌò¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢¹»Ä¹¡¦¿ÀÅÄÉÊ½õÌò¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¡£
ÆÃÊó¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤Ë²«¿§¤Î´ã¶À¤ò¤·¤¿ÀÆÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£ÀÆÌÚ¤ò±é¤¸¤ë»³ºê¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ½¹ðÊÔ¤ò¤´Í÷¤Î³§ÍÍ¡£º£¡¢»³ºê¸¿Í¼Â¼Ì¤ä¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Í¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËÍ¤ÏÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÆ±ºî¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢4·î¤Ë´°À®Í½Äê¡£10·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£»³ºê¸¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ç°´ê¤ÎÊ¡ÅÄÁÈ¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢É½¾ð¶Ú¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¡¢³Ú¤·¤à»ö¤¬°ìÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÍ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À§Èó³§ÍÍ¤Ë¤â·à¾ì¤Ç¾Ð¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡È±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢É½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¿´¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¾È¶¶¿´Èþ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÆÌÚÆïÍº¤¬Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤È¤¤¤¦²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»³ùõ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÆÌÚ¤¬¹¥¤¤À¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤ò±£¤·¤Æ¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¾È¶¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îä¤¿¤¤ÀÆÌÚÆïÍº¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»³ùõ¤µ¤ó¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢»³ùõ¤µ¤ó»Ï¤á¡¢½éÆü¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Ü¥±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¸À¤¦¤°¤é¤¤¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¥Ï¥¸¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¿·°æ¹ÀÊ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØÄæ¤ê¤ÈÈýÌÓ¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢²¿¤Î»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËãÀ¸ÀèÀ¸¤ËÊä½þ¶âÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù
¢£µÈÂôÎ¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡×¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢Ï¢ºÜÅö½é¤«¤éËè½µ·ç¤«¤µ¤ºÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Ì²½¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤¹¤ë¤Ê¤é³¤Æ£¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¡¼¥¯¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦¼ê¤Ë½É¤ë°Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³Þ¸¶½¨¹¬¤Î¥³¥á¥ó¥È
Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤È¡¢30Âå¤Ç¹â¹»À¸¤¬¤Ç¤¤ëÉÔ°Â¤È´ò¤·¤µ¤È¡¢PK³Ø±à¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¥â¥Á¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
³¥Ï¤¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç®¤¯¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°²¿¤«¤¬¤º¤ì¤Æ¤ëÃË¡£
ËÍ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÄ«µ¯¤¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»ö¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½é¤á¤Æ¤Î¡ß¡ß¤òÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ë°Ñ¤Í¡¢Í¥¤·¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ìÍè¸¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
·¦Ã«¿ÜÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢²ìÍè¸¿Í¤Ç¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¡ÖÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë»³ùõ¸¿Í·¯¤ÏÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¥ä¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ´é¤Î¶ÚÆù¤¬¾¯¡¹¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Î¥³¥á¥ó¥È
´ÆÆÄ¤«¤éÌòºî¤ê¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌò¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢Ä³Ìî±«ÎÐ¤È¤¤¤¦¡¢¸Õ»¶½¤¤±³½¤¤¥Þ¥¸¥·¥ã¥óÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤³¤Ö¤ëÅ¬¤·¤¿Ìò¤Ç¤·¤¿¡£
¸Õ»¶¤ä±³¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¸«»ö¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Ç¤¹¡£
»³ùõ¸¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸¶ºî¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ì¹¬¤¤¸¿Í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º´Æ£ÆóÏ¯¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥í¥±¾ì½ê¤¬±ó¤¯¡¢2»þ´ÖÈ¾³Ý¤±¤Æ¹Ô¤¡¢»£±Æ¤Ï4Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ï¹»Ä¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¡ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïº£¤µ¤é²¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢2»þ´ÖÈ¾¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤òÇÒ¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËãÀ¸¼þ°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
È±¤Î¿§¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥¬¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë»þ¡Ø¸«¤¿ÌÜ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¸¶ºî¤Ë´ó¤»¤ë¤«¡©¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÇº¤ß½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¤È¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÜ¤é¤ì¡¢Ãé¼Â¤Ë¤ä¤ê²á¤®¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤ë¡Ä¡£¤Þ¤¡ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¾å¼ê¤¯´Ö¤ò¼è¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¡ªÀÄÈ±¡ª¥±¥Ä¥¢¥´¡ª¡Ä¤Ï¤¤¡¢¤·¤«¤·¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ä°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡ª´ñÈ´¤Ê³Ê¹¥¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥ÈÃ£¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤ÎÉÔ°Â¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤È¤Ï¸ø³«¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª