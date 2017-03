おうちでスタバ気分！人気の”スタバ”サンドイッチ再現レシピ

チョコレートとコーヒーを交互に🍫☕️ 2人で飲むとより楽しいコーヒータイム❤️ #ダークモカチップフラペチーノ #バレンタイン #スターバックス

A post shared by スターバックス公式 (@starbucks_j) on Feb 12, 2017 at 10:52pm PST