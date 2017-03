株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStationの公式情報を発信するPlayStation.Blogでの投稿で、2017年中にパソコンでPlayStation4のゲームが遊べるようになると発表した。同社は、ストリーミング方式でPlayStationのゲームが遊べるクラウドサービス「PlayStation Now」を提供しているが、新たにパソコン用のアプリ「PlayStation Now for PC」をスタートし、そのラインナップにPlayStation4のゲームが加わることになった。まず「PlayStation Now for PC」が3月21日にサービス開始となり、Windowsパソコンを使ってPlayStation3のゲーム約200タイトルが遊び放題となる。料金は定額制となっていて、1ヶ月利用権2315円、3ヶ月利用権5463円(各税別)。そして、今後数週間でPlayStation Nowを使ってのPS4のゲームのプライベートテストが開始され、2017年中にはパソコンでPS4のゲームが遊べるようになる予定。

発表資料

URL:http://blog.us.playstation.com/2017/03/13/playstation-now-stream-ps4-games-in-2017/

2017/03/14